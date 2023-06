La roupie indienne devrait baisser à l'ouverture lundi, suivant le mouvement de hausse du dollar américain et des rendements américains suite au rapport sur l'emploi.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,40-82,42 pour le dollar américain par rapport à 82,3050 lors de la session précédente. Au cours des deux dernières semaines, la roupie a réussi à se redresser à partir d'un niveau proche de 82,80.

Un retour à ces niveaux semble peu probable, selon les traders.

Il est peu probable que la roupie subisse d'autres pertes après l'ouverture, a déclaré un négociant au comptant.

"Il y a la réunion de la Reserve Bank of India (RBI) jeudi, et la semaine prochaine nous avons les données sur l'inflation américaine et la réunion de la Réserve Fédérale", a-t-il dit.

"Ce sont des éléments déclencheurs décents, mais honnêtement, il est difficile de voir comment la roupie sortira de ce mode de négociation en fourchette.

Le dollar américain et les rendements américains à échéance rapprochée ont augmenté vendredi après que les données aient montré que la plus grande économie du monde a créé plus d'emplois le mois dernier que prévu.

Toutefois, le rapport n'a pas eu beaucoup d'impact sur ce que la Fed est susceptible de faire lors de sa réunion de la semaine prochaine. Les chances de voir la banque centrale américaine opter pour une pause sont restées très élevées.

Les indications données par les responsables de la Fed la semaine dernière, selon lesquelles ils préféraient une pause, combinées à la modération de la croissance des salaires aux États-Unis, suggéraient qu'une augmentation des taux lors de la réunion des 13 et 14 juin serait improbable.

Après le rapport américain, nous entrons maintenant dans la période d'interdiction de la Fed, le marché étant favorable à ce que la Fed laisse les taux inchangés la semaine prochaine, mais signale une tendance à la hausse, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, basé à Melbourne.

Entre-temps, la RBI devrait annoncer sa décision de politique monétaire le 8 juin. Elle avait surpris le marché avec un statu quo sur les taux dans sa politique d'avril.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE ont été réglés vendredi à 82,3975 ** Prime à terme de juin USD/INR à 6,75 paisa ** Dollar Index en baisse à 104.12 ** Brent en hausse de 1% à 76,9 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,72% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en hausse de 0,5% à 18 724 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 321,6 millions de dollars le 1er juin.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 3,8 millions de dollars le 1er juin (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Janane Venkatraman).