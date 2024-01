La roupie indienne devrait connaître une ouverture calme ce lundi, les traders surveillant les résultats de la politique monétaire de la Réserve fédérale et la présentation du budget fédéral du pays asiatique plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à plat ou légèrement plus faible par rapport au dollar américain, à partir de 83,1150 lors de la session précédente.

La décision politique de la Fed est attendue mercredi, et le gouvernement indien présentera son budget le lendemain. Un cambiste d'une banque a déclaré qu'il doutait que l'un de ces deux éléments soit une source de volatilité et qu'il s'attendait à ce que la roupie se situe dans une fourchette de 83 à 83,00. "83-83,30 est une fourchette plus étroite à l'intérieur de la fourchette plus large de 82,80 à 83,40. Il est presque certain que la Fed ne modifiera pas son taux directeur, la banque centrale souhaitant davantage de preuves que l'inflation se rapproche de son objectif à moyen terme.

"La réunion devrait être "simple", le président de la Fed (Jerome) Powell ayant déjà pivoté lors de la précédente réunion, ce qui avait surpris à l'époque, et aucune nouvelle prévision économique ou de taux ne sera publiée", a indiqué la banque HSBC dans une note.

"L'accent sera mis sur la réflexion du président Powell sur les changements potentiels du bilan de la Fed et sur la question de savoir si le rythme du QT (resserrement quantitatif) doit ralentir, et si oui, quand ?".

À l'approche de la réunion, les investisseurs sont partagés sur la question de savoir si la Fed réduira ses taux lors de la réunion de mars ou si elle attendra. Le rapport mensuel sur l'emploi américain prévu vendredi sera important à cet égard, tout comme les résultats de la Fed.

En ce qui concerne le budget de l'Inde, le "petit impact" sur la roupie sera largement ressenti "par le biais des actions", a déclaré le négociant en devises.

Les monnaies asiatiques sont restées dans l'expectative après que l'indice de base des dépenses de consommation des ménages américains ait augmenté de 0,2% en décembre, en ligne avec les attentes.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à 83,21 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 8 paise ** Indice du dollar presque inchangé à 103,52 ** Brent en hausse de 0,3 % à 83,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,14 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 652,6 millions de dollars d'actions indiennes le 24 janvier.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 16,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 24 janvier.