La roupie indienne devrait s'affaiblir à l'ouverture ce mardi, sous la pression de la hausse généralisée du dollar américain, l'accent étant mis sur la décision de la Banque du Japon en matière de taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,94-82,96 pour le dollar américain par rapport à 82,9050 lors de la session précédente. Au cours du mois dernier, la paire dollar/roupie a lutté à plusieurs reprises pour dépasser la région 82,95-83,00.

"Vous allez certainement voir des intérêts vendeurs (sur l'USD/INR) près de la zone des 83", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Il y a deux événements importants à venir (les examens de la politique de la BOJ et de la Réserve fédérale), l'un ou l'autre ayant le potentiel d'entraîner un changement majeur.

Une chute en dessous de 83 pour la roupie signifierait la fin de la tendance haussière dont elle bénéficie depuis plusieurs semaines, a-t-il ajouté

L'indice du dollar a augmenté, et le yen japonais et d'autres devises asiatiques étaient plus faibles avant la décision politique de la BOJ. La banque centrale pourrait potentiellement mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, ce qui aurait un impact sur les rendements du Trésor américain et sur le dollar.

"La réunion de la BoJ a fait l'objet d'une frénésie de gros titres, et le nombre d'articles dans la presse locale concernant l'abandon des taux négatifs fait peser un risque réel sur la proposition d'une hausse de 10 points de base", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone, basé à Melbourne, dans une note.

Jusqu'à présent, le yen n'a pas bénéficié de ces rapports et se situe actuellement à 149,30 pour un dollar américain.

Les traders de l'USDJPY regardent plus attentivement la réunion de la Fed, et les changements potentiels dans le graphique, a ajouté M. Weston.

Le graphique de la Fed en décembre indiquait trois baisses de taux en 2024. Dans le sillage de la récente hausse de l'inflation américaine, les analystes estiment que le nouveau graphique pourrait n'indiquer que deux baisses de taux.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,02 ; prime à terme onshore à un mois à 7,50 paise ** Indice du dollar en hausse à 103,58 ** Brent en baisse de 0,1 % à 86,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,33 % ** Selon les données de la NSDL, les taux d'intérêt ont baissé de 0,1 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 93,3 millions de dollars d'actions indiennes le 15 mars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 115,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 15 mars.