La roupie indienne est prête à ouvrir en hausse ce vendredi, suivant les pertes du dollar après qu'un bond dans les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ait rendu plus probable que la Réserve fédérale s'abstienne d'augmenter les taux la semaine prochaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,44-82,46 pour le dollar américain par rapport à 82,5625 lors de la session précédente.

Jeudi, la roupie n'a guère réagi à la décision de la Reserve Bank of India.

L'absence de réaction de la monnaie était "exactement ce à quoi vous vous attendiez", et il semble que l'USD/INR se soit "résolu" dans une fourchette de 20 paisa de part et d'autre du niveau de 82,50, a déclaré un négociant en devises au comptant.

"L'intérêt spéculatif est faible actuellement, ce qui est prévisible (dans une paire de devises) qui a une faible volatilité et manque de direction", a-t-il déclaré.

L'indice du Dollar Index a subi jeudi sa pire séance en un peu moins de deux mois après que des données aient révélé que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a bondi à son plus haut niveau depuis plus d'un an et demi.

"Les données soutiennent les attentes du marché pour une pause de la Fed américaine lors de sa prochaine réunion", a déclaré OCBC Treasury Research dans une note.

La probabilité d'une hausse des taux de la Fed lors de la réunion des 13 et 14 juin est désormais de 1 sur 4. Les rendements américains ont baissé au cours de la nuit, tandis que les actions ont augmenté. L'indice S&P 500 est passé à un moment donné en territoire haussier, soit une hausse de 20 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre.

Les actions asiatiques ont suivi leurs homologues américaines à la hausse, tandis que les devises ont progressé de 0,2 % à 0,6 %.

Les données sur l'inflation américaine attendues le mardi prochain constituent le prochain événement clé pour l'Asie. Une surprise à la hausse pourrait remettre à l'ordre du jour une augmentation des taux de la Fed.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE se sont établis jeudi à 82,6075 ** Prime à terme USD/INR de juin à 4,5 paise ** Dollar Index à 103.38 ** Brent en baisse de 0,5% à 75,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,73% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en hausse de 0,2% à 18 754 ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 175 millions de dollars d'actions indiennes le 7 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 18,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 7 juin (rapport de Nimesh Vora ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee).