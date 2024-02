La roupie indienne devrait ouvrir à un niveau stable ou légèrement plus élevé lundi et devrait rester dans une fourchette étroite au cours de la semaine en raison des entrées de dollars et de l'intervention de la banque centrale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,90-82,94 pour le dollar américain, comparé à sa clôture de 82,9375 lors de la session précédente.

La roupie a réussi à progresser la semaine dernière et se situait dans une fourchette de 82,8350-83,0150. Les traders estiment que la Reserve Bank of India a acheté des dollars régulièrement tout au long de la semaine afin d'éviter que la roupie ne s'apprécie trop face à des entrées persistantes.

"Attendez-vous à la même chose cette semaine. Le biais (sur l'USD/INR) est certainement à la baisse et en même temps, il n'y a guère de doute que la RBI permettra désormais une baisse importante", a déclaré un cambiste d'une banque.

Cette semaine, la roupie bénéficiera d'un soutien supplémentaire de la part des flux entrants de rééquilibrage du MSCI. L'Inde devrait enregistrer des entrées passives de 1,2 milliard de dollars dans les actions à la suite de la révision trimestrielle de MSCI, qui devrait prendre effet le 29 février, selon les calculs de Nuvama Alternative & Quantitative Research.

En ce qui concerne les données américaines, l'indice principal et l'indice de base PCE de janvier, publiés jeudi, revêtiront une importance accrue à la suite de la publication d'un taux d'inflation à la consommation plus élevé que prévu. La deuxième publication du PIB est attendue mercredi.

De plus, un certain nombre d'intervenants de la Fed sont prévus cette semaine, qui devraient renforcer le fait que la banque centrale américaine n'est pas pressée de réduire les taux d'intérêt.

"Les données et la série d'intervenants de la Fed devraient continuer à donner l'image d'une Fed patiente", a déclaré HSBC dans une note.

Les marchés des changes asiatiques ont été mitigés pour commencer la semaine, tandis que les actions ont été majoritairement en baisse. Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé.

INDICATEURS CLÉS :

** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 82,97/83,00 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 7 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 104,01

** Brent en baisse de 0,4 % à 81,3 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,23%.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 22,7 millions de dollars d'actions indiennes le 22 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 59,9 millions de dollars le 22 février (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Savio D'Souza).