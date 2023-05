La roupie indienne a atteint son plus bas niveau en 13 semaines lundi, plombée par la force du dollar, alors que les marchés attendaient des développements sur le plafond de la dette américaine et la trajectoire des hausses de taux dans la plus grande économie du monde.

La roupie a terminé en baisse de 0,2 % à 82,8275 pour un dollar américain, par rapport à sa clôture de 82,66 lors de la session précédente. Elle avait atteint son niveau le plus bas depuis le 27 février à 82,85, au début de la session.

La hausse du Dollar Index a modifié la fourchette de négociation de la roupie à 82,50-83 par rapport à sa fourchette en temps utile de 81,60-81,90, a déclaré Anil Kumar Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors.

Si cette force de l'USD/INR se poursuit, la Reserve Bank of India (RBI) protégera certainement la roupie, a ajouté M. Bhansali.

L'indice du dollar Index a gagné près de 2 % au cours des deux dernières semaines grâce à des données économiques américaines meilleures que prévu et à l'espoir d'une avancée dans les négociations sur le plafond de la dette américaine.

Le marché attend avec impatience la rencontre clé entre le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, lundi, pour discuter du plafond de la dette.

Par ailleurs, le directeur de la Réserve fédérale américaine a déclaré vendredi qu'il n'était pas encore certain que les taux d'intérêt américains doivent encore augmenter et que la banque centrale prendrait désormais ses décisions "réunion par réunion".

"Les minutes de la Fed de mercredi seront scrutées de près à la recherche d'indices sur une pause, tandis que les indices hawkish du document pourraient aider à reconstruire des attentes de resserrement pour juin (si les négociations sur le plafond de la dette progressent) et continuer à soutenir le dollar", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

Sur le front intérieur, les primes à terme USD/INR ont baissé après que la RBI a déclaré qu'elle retirerait de la circulation ses billets de 2 000 roupies les plus élevés. Le rendement implicite à 1 an a baissé à 1,91%, oscillant près des plus bas de décembre. (Reportage de Nallur Sethuraman à Mumbai ; Rédaction de Janane Venkatraman)