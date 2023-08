La roupie indienne a chuté lundi en raison de la hausse du dollar américain, mais une intervention probable de la banque centrale a atténué les pertes.

La roupie était à 82,9250 pour un dollar à 11:02 IST, en baisse par rapport à 82,8450 vendredi.

La monnaie a atteint un plus bas de 83,0725 avant que la Reserve Bank of India (RBI) ne vende des dollars par l'intermédiaire des banques du secteur public, selon les traders.

L'indice du dollar, quant à lui, a augmenté jusqu'à 102,98, tandis que les devises asiatiques ont baissé jusqu'à 0,8 % en raison de la hausse des rendements américains.

"Les efforts continus de la RBI pour contrer la pression du dollar influencent la performance de l'INR", a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Les efforts de la RBI pour s'assurer que la roupie ne se déprécie pas "contrastent" avec la faiblesse du yuan chinois et du yen japonais, a ajouté M. Pabri.

Le yuan chinois offshore est tombé à 7,28, son niveau le plus bas depuis plus d'un mois. Le yen a baissé à 145,22, son plus bas niveau depuis novembre 2022.

La hausse des rendements américains due aux inquiétudes concernant l'offre a pesé sur la demande de devises asiatiques. Le rendement américain à 10 ans a augmenté de 16 points de base au cours des deux dernières séances.

Ce mouvement s'est produit en dépit d'une légère baisse de la mesure des attentes d'inflation à long terme de l'enquête de l'Université du Michigan.

Les primes à terme USD/INR ont chuté, suivant les baisses de l'unité locale. Le rendement implicite à un an a baissé de 4 points de base à 1,58%. (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Varun H K)