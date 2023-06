La roupie indienne devrait s'ouvrir en légère hausse par rapport au dollar américain ce mercredi, évitant la baisse des autres devises asiatiques.

Les contrats à terme non livrables (NDF) indiquent que la roupie ouvrira à 82,06-82,08, en légère hausse par rapport à 82,1175 lors de la session précédente.

Le NDF USD/INR n'a pas réagi à une nouvelle série de pertes pour le yuan chinois et à la hausse de l'ensemble USD/Asie, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

"Bien qu'il semble que l'USD/INR sera plus bas à l'ouverture, je serais surpris si nous repassons sous les 82 aujourd'hui."

La roupie a baissé mardi, probablement en raison des sorties de fonds en dollars.

"Il se pourrait que la roupie soit en train de rattraper la séance d'hier", a déclaré un autre trader.

Le yuan chinois offshore est passé sous la barre des 7,20 pour un dollar, son plus bas niveau depuis novembre 2022. Le won coréen a plongé d'environ 1 % et le baht thaïlandais a perdu 0,3 %.

La faible reprise post-pandémique de la Chine et les perspectives de taux d'intérêt différentes pour le pays asiatique par rapport aux États-Unis ont fait chuter la demande de yuan. Le yuan chinois offshore a perdu 1 % ce mois-ci, s'ajoutant à la baisse de 3 % enregistrée en mai.

Le yuan est à son plus bas niveau par rapport à la roupie depuis plus de six mois.

L'indice du dollar a légèrement augmenté en Asie avant le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant les législateurs. M. Powell s'exprimera après que la banque centrale a maintenu ses taux en suspens la semaine dernière, mais que les responsables politiques ont indiqué deux autres hausses de taux cette année.

"Nous nous attendons à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, livre un témoignage semestriel hawkish au Congrès, reflétant la projection médiane du FOMC (Federal Open Market Committee) pour des taux d'intérêt plus élevés dans les mois à venir et une inflation plus résiliente à court terme", a déclaré ANZ dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable à un mois en roupie à 82,12 ; prime à terme onshore à un mois à 8 paise ** Les contrats à terme USD/INR NSE de juin se sont établis à 82,13 mardi.

** Prime à terme USD/INR de juin à 1,75 paise ** Indice du dollar en hausse à 102,58 ** Contrats à terme sur le pétrole Brent en hausse de 0,3 % à 76,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,74 % ** Contrats à terme SGX Nifty du mois le plus proche en baisse de 0,1 % à 18 861 ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 214,3 millions de dollars le 19 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 28,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 19 juin.