La roupie indienne devrait s'affaiblir lundi, ajoutant aux pertes de la semaine dernière, suite à la hausse de l'indice du Dollar Index et à l'augmentation des rendements américains sur fond d'inquiétudes concernant l'inflation américaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,20-82,22 pour le dollar américain, contre 82,1625 lors de la session précédente.

Le Dollar Index a grimpé de 0,6% vendredi pour atteindre son plus haut niveau en un mois et le rendement à deux ans du dollar américain est revenu à près de 4%. Les inquiétudes renouvelées sur les perspectives d'inflation aux États-Unis ont poussé les rendements à la hausse et soutenu la demande pour le dollar.

Une enquête de l'Université du Michigan a montré vendredi que les attentes des consommateurs en matière d'inflation à long terme ont augmenté ce mois-ci pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2011, ce qui a mis à mal le sentiment que la Réserve fédérale américaine a terminé son cycle de resserrement.

La probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed lors de sa réunion de juin a augmenté, bien que le scénario de base reste celui d'une pause.

Vendredi dernier, la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré que la banque centrale devra probablement augmenter encore ses taux si l'inflation reste élevée, ajoutant que les données clés jusqu'à présent ce mois-ci ne l'ont pas convaincue que les pressions sur les prix sont en train de diminuer.

Dix intervenants de la Fed sont prévus dans les prochains jours, dont le président Jerome Powell ce vendredi, selon ANZ.

"Leurs évaluations sur la question de savoir si les données récentes du marché du travail et de l'inflation soutiennent ou non une pause en juin seront examinées de près", a déclaré ANZ dans une note.

Les devises asiatiques ont baissé, à l'exception du baht thaïlandais, qui a été soutenu par les résultats des élections dans le pays. Le yuan offshore a baissé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

La roupie indienne, comme le reste des devises asiatiques, devrait être en difficulté, mais recevra un soutien à 82,25, un sommet USD/INR atteint le 19 avril, selon un trader au comptant. Les données sur l'inflation en Inde sont "favorables" à la roupie à moyen terme, selon le trader.

L'inflation annuelle de détail de l'Inde a baissé à 4,7 % en avril, son plus bas niveau depuis 19 mois.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 82,32 ; prime à terme onshore à un mois à 10,5 paise ** Contrat à terme USD/INR NSE mai réglé vendredi à 82,2225 ** Prime à terme USD/INR mai à 4,75 paise ** Dollar Index à 102.66 ** Brent en baisse de 0,5% à 73,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,46% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,2% à 18 282 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 120,7 millions de dollars d'actions indiennes au mois de mai. 11

