La roupie indienne devrait ouvrir à son plus bas niveau historique face au dollar américain vendredi, dans le sillage d'une hausse des prix du pétrole et de l'aversion au risque suite à l'annonce par les médias que des missiles israéliens ont frappé l'Iran.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,62-83,64 pour un dollar, par rapport à sa clôture précédente de 83,5375.

Des missiles israéliens ont frappé un site en Iran, a rapporté ABC News, citant un responsable américain. Cette annonce intervient quelques jours après la frappe d'un drone iranien sur Israël en réponse à une attaque contre l'ambassade iranienne en Syrie.

L'agence de presse iranienne Fars a déclaré qu'une explosion avait été entendue dans un aéroport de la ville iranienne d'Isafahan, mais que la cause n'était pas immédiatement connue.

Le pétrole Brent a grimpé de 4 % pour dépasser les 90 dollars le baril, les contrats à terme sur les actions américaines et les actions asiatiques ont chuté, tandis que la demande de valeurs refuges a soutenu le dollar et les bons du Trésor américain.

"Deux éléments seront déterminants aujourd'hui : l'évolution du flux d'informations sur les frappes israéliennes et la volonté de la RBI d'intervenir de manière agressive dans la situation actuelle", a déclaré un cambiste d'une banque.

La Reserve Bank of India est intervenue pour limiter les pertes de la roupie, qui, comme d'autres devises asiatiques, a été mise sous pression par les inquiétudes concernant le Moyen-Orient et la probabilité que les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps.

Les investisseurs ont revu à la baisse le nombre de réductions de taux que la Fed effectuera cette année. Jeudi, le président de la Fed de New York, John Williams, a été le dernier officiel à déclarer qu'il n'était pas nécessaire de précipiter les baisses de taux.

La banque DBS a déclaré qu'elle revoyait ses projections concernant les baisses de taux de la Fed cette année à 50 points de base, au lieu de 100 points de base précédemment.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,72 ; prime à terme onshore à un mois à 7 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 106,22

** Brent en hausse de 4,1% à 90,7 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,51%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 391 millions de dollars d'actions indiennes le 16 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 402,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 16 avril (rapport de Nimesh Vora ; édition de Varun H K).