La roupie indienne s'échangeait peu ce vendredi, la demande des entreprises en dollars ayant poussé la monnaie à s'éloigner de ses plus hauts niveaux de la journée.

La roupie s'échangeait à 82,0625 contre le dollar à 10:34 IST, contre 82,0725 lors de la session précédente. La monnaie a atteint un plus haut de près de deux semaines de 81,94 dans les premiers échanges, et est en voie d'enregistrer sa meilleure semaine depuis plus de quatre mois.

"Il est intéressant de noter que la roupie n'a pas suivi la tendance de l'indice du dollar et qu'elle est restée relativement stable", a déclaré un trader d'une banque privée.

Cela s'explique en grande partie par le fait que la Reserve Bank of India prévoit de limiter la hausse de la roupie au-dessus de 81,80, que les importateurs se couvrent et que les spéculateurs restent à l'écart, a déclaré le négociant.

À moins que la roupie ne s'apprécie de manière convaincante au-dessus de 81,80, "nous pouvons nous attendre à un marché limité", a-t-il ajouté.

Les actions et les devises asiatiques ont augmenté, tandis que l'indice du dollar est passé sous la barre des 100 et a atteint son plus bas niveau depuis 15 mois, alors que les attentes de la Réserve fédérale concernant la suspension des hausses de taux d'intérêt se sont renforcées.

Les données sur les prix à la production aux États-Unis ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed a presque terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Les investisseurs ont complètement intégré une hausse de 25 points de base (pb) de la Fed lors de sa réunion des 25 et 26 juillet. Au-delà, on s'attend généralement à ce que la banque centrale américaine fasse une pause.

L'indice S&P 500 a atteint un plus haut de 15 mois jeudi, tandis que les rendements américains ont prolongé leurs baisses en raison des perspectives de taux attendues par la Fed.

Le rendement des obligations américaines à deux ans est désormais inférieur de 50 points de base au sommet atteint la semaine dernière, tandis que le rendement des obligations à dix ans est inférieur de près de 32 points de base aux sommets atteints depuis le début de l'année, le 7 juillet.

Dans un contexte de baisse des rendements américains, les primes à terme dollar-roupie ont continué à augmenter.

Le rendement implicite à un an a atteint un sommet de plus de deux semaines de 1,76 % intrajournalier vendredi. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Sonia Cheema)