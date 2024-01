La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse ce lundi grâce à une augmentation de la plupart des devises asiatiques après un rapport sur l'emploi américain qui n'a pas beaucoup modifié les attentes concernant les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 83,10-83,12 pour le dollar américain par rapport à 83,15 lors de la session précédente. La roupie cherche à prolonger sa série de trois jours de hausse.

La roupie a eu un mouvement de hausse "un peu inattendu" et "l'Asie gérant une reprise" aidera à maintenir l'élan, a déclaré un négociant en devises au comptant dans une banque.

Compte tenu de la marge de fluctuation de la roupie, "il est tout à fait acceptable d'être optimiste" sur la base de ce qu'elle a fait ces derniers jours.

Les devises asiatiques étaient principalement en hausse pour commencer la semaine, les investisseurs digérant un rapport sur l'emploi américain mitigé. Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre et les salaires ont augmenté plus que prévu, mais le nombre d'emplois créés au cours des deux mois précédents a été revu à la baisse. Le taux de chômage est resté inchangé à 3,7 %.

"Des créations d'emplois solides, un taux de chômage bas et des salaires stables suggèrent qu'il n'est pas nécessaire de réduire les taux d'intérêt de la Fed dans l'immédiat", a déclaré la banque ING dans une note.

Néanmoins, le marché de l'emploi se refroidit, a ajouté ING, soulignant que les données sur les emplois des deux derniers mois ont été révisées à la baisse de 71 000 et que la moyenne mobile sur trois mois a continué à se modérer.

ING estime que la Fed attendra jusqu'en mai avant de réduire ses taux.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues jeudi, ce qui permettra aux investisseurs de savoir quand la Fed procédera à sa première réduction de taux.

Les devises asiatiques ont augmenté de 0,1 % à 0,3 % et l'indice du dollar a baissé à 102,40. La faiblesse des données sur les services aux États-Unis, publiées après le rapport sur l'emploi, a sapé la demande pour le dollar.

INDICATEURS CLÉS : ** Le contrat à terme non livrable à un mois de la roupie à 83,20 ; la prime à terme à un mois onshore à 8,50 paisa ** L'indice du dollar en baisse à 102,40 ** Le contrat à terme du brut Brent en baisse de 0,8% à 78,2 $ le baril ** Le rendement des obligations américaines à dix ans à 4,05% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté un montant net de 166,8 millions de dollars d'actions indiennes le 4 janvier.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 87,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 4 janvier.