La roupie indienne devrait s'échanger avec une légère tendance à l'affaiblissement ce mardi dans le sillage des pertes des pairs asiatiques et des attentes de flux de portefeuille modérés.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère baisse contre le dollar américain par rapport à 83,2375 lundi.

L'indice du dollar est en hausse et les devises asiatiques sont globalement en baisse, le won coréen en tête.

"Je pense qu'il (USD/INR) sera à la hausse aujourd'hui. La direction générale est un peu à la hausse et il est peu probable que la première semaine de l'année connaisse le type d'afflux que nous avons vu", a déclaré un trader au comptant d'une banque.

Les flux entrants dans les actions et les obligations indiennes ont augmenté en décembre, aidés par les attentes croissantes de réduction des taux de la Réserve fédérale, peut-être au cours de ce trimestre même. Les actions ont enregistré des entrées de près de 8 milliards de dollars en décembre et 2 milliards de dollars ont afflué vers la dette, le plus haut niveau mensuel pour les deux en 2023.

Malgré ces flux, la roupie est restée pratiquement inchangée d'un mois sur l'autre. Les interventions régulières de la banque centrale indienne ont maintenu la roupie dans une fourchette étroite, ce qui a fait chuter la volatilité.

"Une chose que les banques interbancaires espèrent en 2024, c'est des mouvements bilatéraux décents", a déclaré le trader.

Cette semaine, l'accent sera mis sur une série de données économiques américaines, y compris les données sur les ouvertures de postes et les emplois non agricoles.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed en décembre devrait être publié jeudi, ce qui, avec les données publiées, fournira des indications sur le bien-fondé des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les investisseurs ont anticipé six baisses de taux de la Fed cette année.

"L'atténuation de l'inflation américaine et la résistance des conditions économiques continuent à alimenter les attentes dovish de la Réserve fédérale et les espoirs d'atterrissage en douceur", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG Asia.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,31 ; prime à terme onshore à un mois à 8,25 paise ** Indice du dollar en hausse à 101,50 ** Brent en hausse de 1,5% à 78,2 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,88%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 253,6 millions de dollars d'actions indiennes le 29 décembre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 164,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 29 décembre.