La roupie indienne devrait bénéficier d'une baisse des rendements du Trésor américain et du renforcement des pairs asiatiques mardi, tout en attendant des événements clés plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à plat ou légèrement en hausse par rapport au dollar américain, contre 83,1325 lors de la session précédente. L'écart intrajournalier de la roupie lundi n'était que de deux paisa, alors que mercredi et jeudi derniers, il était de six paisa. Les marchés financiers indiens étaient fermés vendredi.

La roupie suit à nouveau une "fourchette intrajournalière très étroite", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Les espoirs de voir une fourchette plus large et une augmentation de la volatilité ont été anéantis.

Les devises asiatiques étaient en hausse de 0,1 à 0,4 %, tandis que le Trésor américain à 10 ans a plongé, prolongeant sa baisse de lundi. Le département du Trésor américain a déclaré qu'il aurait besoin d'emprunter moins que ses estimations précédentes, ce qui a stimulé la demande de bons du Trésor américain. Ce développement précède à la fois l'annonce du remboursement trimestriel du Trésor américain et la révision de la politique de la Réserve fédérale américaine prévue pour mercredi.

Il est presque certain que la Fed maintiendra son taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50 %. Il s'agira surtout de savoir si la banque centrale donnera des indications sur le début du cycle de réduction des taux, ce que les investisseurs attendent.

La réunion sera suivie pour le cadre politique 2024 de la Fed et les indices sur le calendrier des réductions potentielles de taux, a déclaré ANZ dans une note.

"Nous pensons que la Fed, par prudence, pourrait préférer attendre le milieu de l'année avant d'entamer son cycle d'assouplissement.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté en Asie, après une session agitée lundi. Le Brent a atteint lundi son plus haut niveau depuis novembre en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient, mais n'a pas été en mesure de maintenir cet élan.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,20 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 8 paisa.

** Indice du dollar en baisse à 103,43 ** Brent en hausse à 82,5 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,06% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 610 millions de dollars d'actions indiennes le 28 janvier.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 44,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 janvier.