La roupie indienne est restée largement stable mercredi, les entrées soutenues de dollars ayant contribué à atténuer la pression exercée par la faiblesse de la plupart des monnaies asiatiques.

La roupie était à 82,90 contre le dollar américain à 11h00 IST, à peine modifiée par rapport à sa clôture de 82,8975 dans la session précédente.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-roupie ont continué leur déclin depuis la session précédente avec le rendement implicite à 1 an plus bas de 3 points de base (pb) à 1,64%, le niveau le plus bas depuis environ deux mois et demi.

Le rendement implicite à 1 an a chuté de 5 points de base mardi, sous la pression d'un intérêt important de la part des banques étrangères, selon les traders.

"Les primes à terme devraient rester sous pression à court terme... nous pourrions voir le rendement implicite à 1 an baisser à 1,60 % au cours des prochains jours", a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

L'indice du dollar a progressé à 103,94 tandis que la plupart des devises asiatiques se sont affaiblies, le baht thaïlandais ayant perdu 0,4 % et étant en tête des pertes.

La baisse de la roupie semble être plafonnée autour de 83,10 avec un biais d'appréciation vers 82,50 restant sur les cartes, a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Alors que les données publiées mardi ont montré que les commandes de biens durables aux États-Unis en janvier ont chuté plus que prévu, les marchés ont semblé ne pas s'en préoccuper.

Pendant ce temps, les responsables de la Fed américaine ont continué à repousser les attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt.

L'assouplissement des conditions financières et la mise en place de nouvelles mesures de relance budgétaire pourraient stimuler la demande et ralentir les progrès en matière d'inflation, a déclaré Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, mardi.

Les investisseurs estiment actuellement à 81 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés en mai, contre 65 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman )