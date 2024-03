La roupie indienne devrait connaître un début de semaine calme au cours duquel la Réserve fédérale publiera ses nouvelles projections sur les taux d'intérêt et l'inflation.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira largement inchangée par rapport à 82,8875 contre le dollar américain lors de la session précédente.

La décision politique de la Réserve Fédérale est attendue pendant les heures d'ouverture des marchés américains mercredi.

L'accent sera mis sur le graphique en pointillés de la Fed et sur la question de savoir si sa projection précédente de trois réductions des taux d'intérêt en 2024 tient toujours, a déclaré un négociant en devises d'une banque.

"A part cela, nous aurons la bataille habituelle entre les entrées (de dollars) et l'intervention de la RBI.

La Reserve Bank of India a épongé les entrées de dollars par l'intermédiaire des banques du secteur public, ce qui a mis un terme à la hausse de la roupie.

La semaine dernière, la monnaie locale a grimpé jusqu'à 82,64 avant de se replier sur l'intervention probable de la RBI.

Grâce à ces interventions répétées, les réserves de change de l'Inde ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans.

Par ailleurs, le déficit commercial de l'Inde en février s'élevait à 18,71 milliards de dollars, selon des données publiées vendredi, ce qui a conduit les économistes à revoir à la baisse leurs prévisions concernant le déficit des comptes courants de l'Inde pour l'année fiscale en cours.

La décision de la Fed mercredi intervient dans le contexte de deux relevés de l'inflation américaine qui ont surpris à la hausse.

Les investisseurs surveilleront l'impact de ces chiffres sur les projections de taux d'intérêt des responsables de la Fed.

"Étant donné la dispersion des prévisions des membres individuels de la Fed (lors de la réunion de décembre), il suffirait que deux des six membres de la Fed passent d'une projection actuelle de 4,625 % à une projection plus élevée ou plus basse pour que le point médian s'éloigne de trois baisses de taux et signale deux ou quatre baisses de taux en 2024, a déclaré la banque ING dans une note.

La décision politique de la Banque du Japon mardi attirera la même attention.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 82,94

** Indice du dollar à 103,40

** Brent en hausse de 0,4 % à 85,7 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,3%.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 13,8 millions de dollars d'actions indiennes le 14 mars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 113,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 14 mars.