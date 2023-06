La roupie indienne est prête à se redresser mardi après que la faiblesse des données sur les services aux États-Unis ait réduit la demande pour le dollar et provoqué un repli des rendements américains.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,55 pour le dollar américain, contre 82,67 lors de la session précédente. La monnaie locale a connu lundi sa plus mauvaise séance depuis un peu moins de trois mois.

"Après la séance inattendue d'hier, il n'y aura pas beaucoup d'appétit pour les positions courtes (sur l'USD/INR)", a déclaré un trader, ajoutant que la baisse de la paire à l'ouverture pourrait être achetée.

Depuis février, la roupie évolue dans une fourchette étroite de 81,60 à 82,80. La Reserve Bank of India est intervenue activement de part et d'autre, poussant la volatilité de la roupie en dessous des niveaux historiques.

L'indice du Dollar Index était en baisse à 103,90 en Asie, pénalisé par des données qui ont montré que le secteur des services américain s'est développé à un rythme plus lent que prévu en mai. L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son PMI non manufacturier est tombé à 50,3 le mois dernier, à peine au-dessus du niveau de 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

L'ISM avait affiché une valeur de 51,9 en avril et les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que cette valeur atteigne 52,2.

"L'indice va sans aucun doute alimenter les attentes selon lesquelles le secteur le plus important de l'activité économique pourrait enfin réagir au resserrement de la politique monétaire de la Fed", a déclaré ANZ dans une note.

Une autre possibilité est que la baisse de l'indice ISM des services au cours des derniers mois reflète un sentiment de précaution après les récentes tensions bancaires et les négociations prolongées sur le plafond de la dette, a déclaré l'agence.

Les chances d'une augmentation des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine ont diminué pour atteindre 1 sur 4. Le rendement des obligations américaines à deux ans est passé sous la barre des 4,50 %. Les responsables de la Fed se trouvent actuellement dans une période d'interdiction avant la réunion des 13 et 14 juin.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE ont été réglés lundi à 82,7225 ** USD/INR Prime à terme de juin à 6 paise ** Dollar Index en baisse à 103.90 ** Brent en baisse de 0,5% à 76,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,7% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,1% à 18 705 ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 78,1 millions de dollars d'actions indiennes le 2 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 38,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 2 juin.