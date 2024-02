La roupie indienne devrait être en difficulté mardi, en raison des pertes subies par les pays asiatiques et de la hausse des rendements du Trésor américain, les espoirs d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale s'étant estompés.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère baisse par rapport au dollar américain à partir de 83,0150 vendredi. Les marchés des changes et les marchés monétaires indiens étaient fermés lundi.

Il s'agira d'une "session calme habituelle" avec une "très légère tendance à la hausse (sur l'USD/INR)", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Nous pouvons parler d'un changement majeur dans les attentes concernant la Fed. Pour la roupie, il s'agit d'une question théorique, car elle ne réagit pas du tout à quoi que ce soit."

L'indice du dollar a augmenté et les devises asiatiques ont baissé de 0,1 % à 0,4 %.

Les investisseurs qui ont écarté les attentes d'une réduction des taux de la Fed en mars et qui ont réduit les chances d'une réduction en mai ont aidé le dollar.

L'indice du dollar est en hausse de 3 % depuis le début de l'année, stimulé par la hausse de plus de 40 points de base (pb) du rendement du Trésor américain à deux ans.

Les bons du Trésor américain ont fait l'objet d'une liquidation, car les investisseurs ne prévoient plus que 90 points de base de réduction des taux d'intérêt de la Fed en 2024, contre près de 175 points de base au début de l'année.

Le compte rendu de la réunion de janvier de la Fed, qui doit être publié mercredi pendant les heures de négociation aux États-Unis, devrait confirmer que la banque centrale n'est pas pressée de réduire les coûts d'emprunt.

En outre, plusieurs membres de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

"Nous pensons que leur message indiquera que l'amélioration sous-jacente de l'inflation reste intacte et que, dans le même temps, il n'y a pas d'urgence à réduire les taux d'intérêt compte tenu de la résilience de l'économie américaine", a déclaré ANZ dans une note. En Asie, l'appétit pour le risque a été faible, les actions chinoises et hongkongaises n'ayant pas pu bénéficier de la réduction plus importante que prévu du taux de référence pour les prêts hypothécaires.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,10 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 104,38 ** Brent en baisse de 0,1% à 83,5 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,31% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 137,7 millions de dollars le 15 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 103,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 15 février.