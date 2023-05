La roupie indienne a chuté face au dollar à son plus bas niveau depuis près de deux mois jeudi, suivant la chute du yuan chinois, tandis que les espoirs d'un accord imminent sur le plafond de la dette américaine ont poussé les rendements du Trésor et le billet vert à la hausse.

La roupie a clôturé en baisse de 0,26% à 82,60 contre le dollar américain, par rapport à sa clôture précédente de 82,38. Elle a touché 82,65 plus tôt dans la journée, son niveau le plus bas depuis le 21 mars. La roupie a perdu 0,27 % sur la journée, sa pire chute en une journée depuis le 9 mai.

Le yuan offshore s'est encore déprécié jeudi pour atteindre 7,0408 contre le dollar, la faiblesse des données économiques publiées en début de semaine continuant à peser.

"L'indice du dollar Index semble positif sur fond de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette", a déclaré Jigar Trivedi, analyste principal chez Reliance Securities.

"L'USD/INR semble s'apprécier davantage... attendez-vous à ce que la paire atteigne 82,70 dans les prochaines séances", a ajouté M. Trivedi.

La roupie s'est échangée dans une fourchette de 82,1575-82,65 depuis le début de la semaine et est sur la bonne voie pour une deuxième semaine consécutive de pertes.

La Reserve Bank of India a probablement vendu des dollars par l'intermédiaire des banques du secteur public après que la roupie ait dépassé 82,50, ont déclaré trois traders à Reuters.

Dans le même temps, les rendements du Trésor américain ont augmenté au cours de la nuit et l'indice du Dollar Index a bondi à un plus haut de plus de sept semaines dans le sillage de signes positifs sur les négociations relatives au plafond de la dette et de données optimistes sur l'immobilier.

Le Dollar Index a augmenté d'environ 2% depuis la mi-avril pour atteindre environ 103.

Les marchés attendent avec impatience le rapport hebdomadaire sur les demandes initiales de chômage aux États-Unis, qui pourrait probablement stopper l'élan du dollar, ont écrit les analystes d'ING dans une note.

D'autre part, les primes à terme USD/INR ont chuté, suivant une baisse du taux de swap au jour le jour, tandis que les primes à 2 mois et à 3 mois sont tombées à leur plus bas niveau depuis août 2011. (Rapport de Nallur Sethuraman à Mumbai ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)