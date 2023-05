La roupie indienne est tombée jeudi à son plus bas niveau depuis près de huit semaines en raison de la hausse des rendements obligataires américains et du raffermissement du dollar, alors que le sentiment de risque s'est amélioré grâce aux espoirs d'un accord imminent sur le plafond de la dette.

La roupie était en baisse à 82,4750 contre le dollar américain, par rapport à sa clôture précédente de 82,38. Elle a atteint son plus bas niveau depuis le 24 mars à 82,4825.

"La récente rupture du dollar américain donne un mouvement directionnel à l'USD/INR et le pétrole a également rebondi, ce qui ajoute une certaine pression à la roupie", a déclaré Anand James, stratège en chef du marché chez Geojit Financial Services.

"La roupie se dirige vers une zone de consolidation après la récente faiblesse", a ajouté M. James.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont augmenté dans la nuit et l'indice du Dollar Index a bondi à un plus haut de plus de sept semaines dans le sillage de signes positifs sur les négociations du plafond de la dette et des données optimistes sur l'immobilier.

Les données sur les mises en chantier d'avril ont montré une augmentation surprise de 2,2 % d'un mois sur l'autre.

"À 1,40 million, le niveau annualisé des mises en chantier se situe au centre de sa fourchette de 1,34-1,4 million pour les sept derniers mois, ce qui implique un degré élevé de résilience dans le secteur de la construction", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note à ses clients.

Les actions asiatiques ont suivi leurs homologues américaines à la hausse, tandis que les devises ont été mitigées.

Le yuan offshore s'est encore déprécié jeudi pour atteindre 7,0286 contre le dollar, plombé par la faiblesse des données économiques observées cette semaine.