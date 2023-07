La roupie indienne est prête à augmenter jeudi sur les attentes que le ralentissement de l'inflation aux États-Unis permettra à la Réserve fédérale de suspendre les hausses de taux d'intérêt bientôt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82-82,05 pour le dollar américain, contre 82,2475 lors de la session précédente. La monnaie locale a maintenant presque récupéré toutes les pertes qu'elle a subies la semaine dernière.

"Après avoir parlé d'une rupture à la hausse (pour l'USD/INR) la semaine dernière, il s'agit d'un véritable retournement de situation", a déclaré un cambiste. "Nous en sommes maintenant à nous demander si les 81,70-81,80 sont le plancher".

La Reserve Bank of India a probablement acheté des dollars aux alentours de 81,70-81,80 par l'intermédiaire des banques du secteur public, ce qui incite les banques interbancaires à considérer que l'USD/INR ne descendra pas en dessous de ce niveau.

L'indice du dollar a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'un an et les rendements américains ont baissé après que les données ont montré que l'inflation américaine a ralenti à un rythme plus rapide que prévu.

Les prix à la consommation américains ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans, l'IPC global ayant augmenté de 0,2 % le mois dernier, contre 0,3 % prévu.

L'IPC de base a augmenté de 0,2 % au cours du mois, la première fois en six mois qu'il n'a pas affiché une augmentation mensuelle d'au moins 0,4 %.

Le ralentissement plus important que prévu de l'inflation aux États-Unis a alimenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine est sur le point d'interrompre ses hausses de taux.

"La Réserve fédérale semble avoir l'intention de procéder à une hausse des taux en juillet, mais la nécessité d'un resserrement supplémentaire par la suite est discutable", a déclaré la banque ING dans une note.

Les contrats à terme montrent que les investisseurs n'envisagent pas une hausse des taux de la Fed après juillet.

Les devises asiatiques se sont redressées, le won coréen, la roupie indonésienne et le ringgit malaisien progressant de 0,7 % à 1,1 %. Les actions asiatiques ont augmenté et les contrats à terme sur les actions américaines ont ajouté à la progression de la nuit.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE ont été réglés mercredi à 82,3275 ** Prime à terme de juillet USD/INR à 4,75 paise ** Indice du dollar à 100,50 ** Contrats à terme de brut Brent en hausse de 0,4 % à 80,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,86 % ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 178,4 millions de dollars le 11 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 39,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 11 juillet (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Nivedita Bhattacharjee).