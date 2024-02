La roupie indienne évaluera la pause dans la hausse du dollar américain jeudi, tout en digérant les commentaires des responsables de la Réserve fédérale à la suite de l'inflation américaine plus élevée que prévu.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira presque inchangée par rapport à 83,03 lors de la session précédente. L'indice du dollar s'est légèrement replié alors que la plupart des devises asiatiques étaient légèrement plus élevées. La roupie a atteint son plus bas niveau intrajournalier de 83,1150 mercredi.

Avec la hausse du dollar qui s'essouffle un peu et "la session d'hier qui montre clairement" que les mouvements haussiers sur l'USD/INR "sont vendus", la session sera calme autour du niveau de 83, a déclaré un cambiste d'une banque.

Il n'y a "pas grand chose à penser" de la façon dont l'USD/INR est actuellement dans la mesure où "il est sûr" de vendre des hausses de 15-20 paisa, a-t-il dit.

COMMENTAIRES DE LA FED

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mercredi que le chemin de la Fed vers la réduction des taux d'intérêt restera sur la bonne voie malgré des augmentations de prix un peu plus fortes que prévu au cours des prochains mois, et que la banque centrale devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

Ces commentaires ont été formulés un jour après que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier.

Les rendements des bons du Trésor américain, qui avaient bondi à la suite des données sur l'inflation, ont baissé mercredi.

Les "commentaires apaisants" du président de la Fed de Chicago ont contribué à faire baisser les rendements américains, a déclaré la banque ING dans une note.

Le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, a déclaré que la banque centrale restait confiante, mais que les chiffres de l'inflation de janvier montraient que le chemin vers une inflation de 2 % "pourrait être semé d'embûches".

Les probabilités d'une réduction des taux de la Fed lors de la réunion de mars/mai sont restées pratiquement inchangées.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,10 ; prime à terme onshore à un mois à 8,25 paise ** Indice du dollar en baisse à 104,64 ** Brent en baisse de 0,4 % à 81,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,2250 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 28,1 millions de dollars le 13 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 83,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 13 février.