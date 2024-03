La hausse probable de la roupie indienne à l'ouverture lundi et l'échéance d'un swap de 5 milliards de dollars signifient que toute l'attention sera portée sur la Reserve Bank of India (RBI), selon les traders.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 82,74-82,75 pour le dollar américain par rapport à sa clôture précédente de 82,7850.

Le swap de vente/achat de roupies de la RBI, d'une valeur de 5 milliards de dollars, arrive à échéance lundi. Reuters avait précédemment rapporté que la banque centrale prendrait livraison du swap, ce qui retirerait 5 milliards de dollars du système et injecterait des liquidités proportionnelles en roupies.

"Deux choses à surveiller aujourd'hui", a déclaré un cambiste d'une banque. "Tout d'abord, la RBI interviendra-t-elle à nouveau et achètera-t-elle (au comptant) et ensuite fournira-t-elle des dollars (pour contrer l'échéance du swap) ?

La RBI peut fournir des dollars s'il y a "une grave perturbation" dans le taux de swap au jour le jour, a-t-il dit. Elle peut également opter pour un paiement à court terme si elle souhaite "faire durer" la fourniture de dollars.

La roupie sera aidée par la faiblesse du dollar. L'indice du dollar était à 102,70, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis près de deux mois vendredi, alors que la baisse des rendements du Trésor américain a fait chuter la demande de dollars.

Le rapport sur l'emploi américain, très attendu, publié vendredi, a été mitigé. Alors que les créations d'emplois de février ont dépassé les attentes, les chiffres de janvier ont fait l'objet d'une importante révision à la baisse.

En outre, le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis deux ans et la croissance des salaires a été plus faible que ce à quoi les économistes s'attendaient.

"D'importantes révisions à la baisse, des salaires faibles et un chômage en hausse suggèrent que les choses ne sont pas aussi robustes que l'indiquent les gros titres", a déclaré la banque ING dans une note.

Les prévisions de réduction des taux de la Réserve fédérale jusqu'en 2024 se situent désormais juste en dessous de 100 points de base. À un moment donné la semaine dernière, elles se situaient à près de 80 points de base.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 82,80

** Indice du dollar en hausse à 102,7

** Brent en baisse de 0,8 % à 81,5 $ le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans est de 4,07%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 685,6 millions de dollars d'actions indiennes le 6 mars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 276,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 6 mars (rapport de Nimesh Vora ; édition de Varun H K).