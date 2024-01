La roupie indienne devrait ouvrir en légère baisse ce mardi, sous la pression de l'avancée du dollar américain en raison d'un faible appétit pour le risque et à l'approche du discours de Christopher Waller, responsable de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,92-82,94 pour le dollar américain contre 82,88 lors de la session précédente.

La monnaie locale a terminé en hausse pour la neuvième session consécutive lundi, atteignant un plus haut de plus de quatre mois.

L'USD/INR "pourrait très bien être mieux offert à l'ouverture", mais il est peu probable que la barre des 83 "soit visitée", a déclaré un cambiste d'une banque.

L'USD/INR "reste dans une tendance baissière pour le moment", et "une vente sur les reprises" et la hausse d'ouverture ne change pas cela," a ajouté le trader.

Les devises asiatiques étaient en baisse de 0,2 % à 0,6 % et l'indice du dollar a augmenté à 102,84 dans le sillage des pertes sur les actions asiatiques et les contrats à terme sur les actions américaines. Le refus des responsables des banques centrales de réduire les taux d'intérêt a diminué l'appétit pour le risque et a poussé les rendements à la hausse.

"Les attentes du marché concernant d'importantes réductions des taux de la BCE (Banque centrale européenne) cette année suscitent des réactions négatives de la part des responsables", a déclaré DBS Research dans une note.

Les actions européennes ont chuté lundi et le rendement du Trésor américain à deux ans a augmenté à 4,20 % dans les heures asiatiques.

Le discours du gouverneur de la Réserve fédérale Waller, prévu plus tard dans la journée de mardi, sera au centre de l'attention. Ses commentaires à la fin du mois de novembre ont convaincu les investisseurs que la Fed s'orienterait vers des réductions de taux, ce qui a entraîné une hausse des actions et des obligations.

"Dans le contexte de ce que les responsables de la BCE ont déclaré hier et de l'ampleur des réductions de la Fed qui ont été appréciées, les commentaires de Waller seront extrêmement critiques", a déclaré le cambiste.

Les investisseurs ont évalué à près de 80 % la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en mars et s'attendent à ce que la banque centrale réduise ses taux lors de presque chacune de ses réunions successives cette année.

Parallèlement, la hausse des exportations a permis au déficit commercial de l'Inde d'être moins élevé que prévu, à 19,8 milliards de dollars en décembre.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,02 ; prime à terme onshore à un mois à 10 paise ** Indice du dollar en hausse à 102,82 ** Brent à 78,1 $ le baril ** Le rendement des obligations américaines à dix ans augmente à 4% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 51,9 millions de dollars le 12 janvier.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 314,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 janvier.