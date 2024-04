La roupie indienne a progressé mercredi, aidée par un regain d'appétit pour le risque qui a contribué à la hausse des monnaies asiatiques, tandis que les primes à terme dollar-roupie ont également augmenté.

La roupie était à 83,27 contre le dollar américain à 10:15 IST, son niveau le plus élevé depuis le 10 avril et plus élevé que sa clôture de 83,3425 dans la session précédente.

L'indice du dollar a baissé mardi et était coté à 105,6, tandis que le won coréen et la roupie indonésienne ont augmenté de 0,4% chacun pour mener les gains parmi les pairs asiatiques de la roupie.

Les données PMI américaines ont montré mardi que l'activité commerciale s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois en avril en raison d'une demande plus faible, ce qui a entraîné une baisse du dollar de près de 0,4 %.

La roupie est susceptible de se diriger vers le haut après que les actifs à risque aient connu une reprise intelligente au cours des deux derniers jours et devrait osciller dans une fourchette de 83,20 à 83,50 à court terme, a déclaré Dilip Parmar, un analyste de la recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-rupee ont augmenté, avec le rendement implicite à un an en hausse de 2 points de base à 1,68%.

"La faiblesse des données américaines suscite généralement un intérêt payant, mais dans l'ensemble, les contrats à terme continuent de recevoir des hausses", a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

Les investisseurs attendent maintenant la publication des données du PIB américain jeudi et des données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi pour obtenir des indices sur le calendrier potentiel des réductions de taux par la Réserve fédérale américaine.

La croissance du PIB américain devrait avoir ralenti à 2,4 % au cours du trimestre janvier-mars, contre 3,4 % au trimestre précédent, tandis que l'inflation de base des dépenses de consommation personnelle devrait être restée stable à 0,3 % d'un mois sur l'autre en mars, selon les sondages de Reuters. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Savio D'Souza)