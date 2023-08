La roupie indienne a baissé mercredi sur l'aversion au risque alimentée par l'abaissement de la note de crédit américaine, mettant la monnaie en danger de glisser en dessous d'un niveau clé.

La roupie était à 82,47 pour un dollar américain à 10h54 IST, en baisse par rapport à 82,2550 mardi. Les contrats à terme sur les actions américaines et les actions asiatiques ont baissé à la suite de l'abaissement de la note de crédit des États-Unis, ce qui a stimulé la demande d'un dollar refuge.

Les devises asiatiques ont perdu jusqu'à 0,8% tandis que l'indice du dollar a augmenté.

"Je ne pense pas que la hausse du dollar soit suffisante pour l'amener (USD/INR) à près de 82,50, un niveau qui est important dans le marché actuel à fourchette étroite", a déclaré un vendeur de devises dans une banque.

"Je soupçonne que certains importateurs ont été pris au dépourvu et qu'il y a peut-être eu des sorties de positions courtes.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 étaient en baisse de 0,5 % après que l'agence de notation Fitch ait abaissé mardi la note des devises étrangères à long terme des États-Unis de AAA à AA+, reflétant la détérioration budgétaire probable au cours des trois prochaines années et les négociations répétées sur le plafond de la dette, jusqu'à l'épuisement.

Les analystes ne voient pas d'impact majeur de l'abaissement de la note sur les bons du Trésor américain, ce qui sera un soulagement pour la roupie et les autres monnaies asiatiques.

"Il est peu probable que d'importants détenteurs de titres du Trésor soient contraints de vendre en raison du changement de notation", a déclaré Goldman Sachs dans une note adressée à ses clients.

Les investisseurs attendent maintenant des rapports qui donneront des indications sur le marché du travail américain. Les données sur les emplois privés américains sont attendues plus tard dans la journée, le nombre de demandes initiales d'allocations chômage est publié jeudi et le rapport sur les emplois non agricoles est attendu vendredi. (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Varun H K)