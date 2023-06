La roupie indienne devrait ouvrir en hausse vendredi, après que l'indice du dollar Index ait connu sa pire séance en près d'un mois, en raison de risques optimistes et de paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine ne relèvera pas ses taux lors de la réunion de juin.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,30-82,32 pour le dollar américain par rapport à 82,4050 lors de la session précédente.

La roupie a connu jeudi sa meilleure journée depuis près de deux mois, grâce à une lecture étonnamment forte du PIB national.

"En tenant compte de la façon dont la journée d'hier s'est déroulée et de l'ampleur de la chute du dollar, nous pensons qu'il y aura une baisse plus importante (de l'USD/INR) à l'ouverture que ce que l'offshore indique, a déclaré un cambiste au comptant d'une banque.

Jeudi, le Dollar Index a baissé de 0,6% à près de 103,50, la pire séance depuis le 3 mai. La reprise des actions américaines - l'indice S&P 500 a augmenté de 1% au cours de la nuit - et les attentes croissantes que la Fed n'augmentera pas ses taux en juin ont sapé la demande pour le Dollar Index.

Les commentaires de deux responsables de la Fed indiquant qu'ils préféraient ne pas augmenter les taux lors de la réunion de ce mois, ainsi qu'un article du Wall street Journal indiquant que la banque centrale américaine maintiendrait les taux à leur niveau actuel lors de la réunion de juin, ont réduit les chances d'une action sur les taux lors de la réunion des 13 et 14 juin.

La probabilité d'une hausse des taux de la Fed lors de la réunion de juin a baissé à près de 30 %.

Deux rapports sont attendus avant la réunion de juin et pourraient modifier cette probabilité : le rapport sur l'emploi aux États-Unis, prévu plus tard dans la journée, et les données sur l'inflation prévues le 12 juin.

"Un taux d'emploi élevé pourrait facilement faire basculer les choses en faveur d'une hausse", a déclaré la banque ING dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE ont été réglés jeudi à 82,50 ** USD/INR Prime à terme de juin à 7 paisa ** Dollar Index en baisse à 103,49 ** Brent en hausse de 0,4 % à 74,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,61 % ** Taux d'intérêt des obligations à dix ans à 3,61 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 464,2 millions de dollars d'actions indiennes le 31 mai.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 12,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 31 mai.