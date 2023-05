La roupie indienne devrait être en difficulté à l'ouverture face au dollar américain ce vendredi, suivant les pertes des autres devises asiatiques dans un contexte de tiédeur de l'appétit pour le risque.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,10-82,12 pour le dollar américain par rapport à 82,09 lors de la session précédente.

Le dollar se portant bien malgré la faiblesse des données américaines, l'USD/INR sera probablement "légèrement acheteur" à l'ouverture, a déclaré un négociant au comptant.

Le respect du récent plus haut (sur l'USD/INR) de 82,15 et la résistance "décente" à 82,25-82,30 garderont cependant la hausse sous contrôle, au moins dans un premier temps, a-t-il ajouté.

Les devises asiatiques ont baissé de 0,3 % à 0,6 %, plombées par la reprise du dollar par rapport à ses principaux homologues. Le yuan chinois offshore a baissé à 6,96 pour un dollar.

L'indice du dollar Index a connu jeudi sa meilleure séance en près de deux mois, malgré des données soutenant les attentes actuelles selon lesquelles la Réserve fédérale américaine en a fini avec les hausses de taux. Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint son plus haut niveau en un an et demi la semaine dernière, ce qui indique des fissures dans le marché du travail.

En outre, l'indice américain des prix à la production a augmenté de 2,3 % en avril, soit la plus faible hausse en glissement annuel depuis janvier 2021, après une progression de 2,7 % en mars.

La force du dollar, malgré les données, a été attribuée par les analystes à la demande de valeurs refuges dans un contexte d'inquiétudes renouvelées concernant les banques régionales américaines.

Les actions d'un créancier régional américain, PacWest Bancorp, ont plongé après avoir signalé que ses dépôts avaient chuté de 9,5% la semaine dernière et qu'il avait déposé plus de garanties auprès de la Fed pour augmenter ses liquidités.

Le regain d'inquiétude concernant la situation de certaines banques régionales américaines stimule la demande d'investissements moins risqués, a déclaré ANZ dans une note matinale.

L'indice S&P 500 et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles ont baissé au cours de la nuit.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 82,20 ; prime à terme à un mois onshore à 10,25 paise ** Les contrats à terme de mai USD/INR NSE se sont établis jeudi à 82,1450 ** Prime à terme USD/INR mai à 5,5 paise ** Dollar Index à 102.02 ** Brent en baisse de 0,8% à 74,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,38% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,4% à 18 279 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 279,9 millions de dollars au mois de mai. 10

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 99,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 10 mai. 10 (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Janane Venkatraman)