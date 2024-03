La roupie indienne devrait reprendre sa tendance haussière à court terme malgré la légère faiblesse de la plupart des pays asiatiques et la hausse des rendements du Trésor américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,82-82,84 pour le dollar américain par rapport à 82,8625 lors de la session précédente. La monnaie locale a baissé jusqu'à 82,90 mercredi, sous la pression d'une sortie de fonds exceptionnelle.

Une fois ce flux éliminé et compte tenu du fait que la tendance à court terme est "résolument" à la hausse pour la roupie, attendez-vous à un retour à des niveaux inférieurs à 82,80 (pour l'USD/INR), a déclaré un cambiste d'une banque.

Il estime que la paire dollar/roupie est à "vendre sur les reprises" jusqu'à ce qu'elle se maintienne sous la barre des 83 et s'attend à ce que les mouvements à la baisse soient "assez lents".

Les monnaies asiatiques ont légèrement baissé ce jour-là, pénalisées par une nouvelle hausse des rendements du Trésor américain, sur fond d'inquiétudes quant à l'inflation américaine qui s'avère plus forte que prévu. Le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint 4,64 % en Asie, son niveau le plus élevé depuis près de deux semaines.

Les chances d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de la réunion de juin ont légèrement diminué. La probabilité d'une réduction lors de la réunion de la semaine prochaine est proche de zéro et celle d'une réduction lors de la réunion de mai est très faible.

Après les données sur l'inflation américaine de février, plus élevées que prévu, l'attention se tourne vers les données sur les ventes au détail aux États-Unis, publiées plus tard dans la journée, afin d'évaluer comment les dépenses de consommation se maintiennent. En outre, l'indice des prix à la production et les données sur les demandes d'allocations chômage sont attendus jeudi.

Ces données sont publiées avant la réunion de la Fed des 19 et 20 mars.

Le principal risque à surveiller lors de la prochaine réunion de la Fed est de savoir si les décideurs politiques reviendront sur leur projection de trois réductions de taux en 2024 en raison de l'inflation persistante, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez le courtier IG Asia.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 82,89

** Indice du dollar en hausse à 102,82 ** Brent en hausse de 0,1 % à 84,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,1950 % ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,1950 %.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 14 millions de dollars d'actions indiennes le 12 mars.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 299,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 mars (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Mrigank Dhaniwala).