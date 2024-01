La roupie indienne devrait être à la peine mercredi, pénalisée par les sorties de capitaux des marchés d'actions du pays ainsi que par la faiblesse de ses homologues asiatiques.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère baisse par rapport au dollar américain par rapport à sa clôture de 83,15 lors de la session précédente.

Il est "probable que ce soit ce genre de journée" au cours de laquelle "nous verrons des mouvements minimes", a déclaré un négociant en devises.

"Le biais, je dirais, est légèrement à la hausse (pour l'USD/INR), en tenant compte de l'action récente des prix et de l'image du flux et du carnet d'ordres.

Les investisseurs étrangers ont retiré 2,8 milliards de dollars des actions indiennes entre mercredi dernier et samedi, selon les données du National Securities Depository. Les données provisoires pour la session de mardi, publiées par le BSE, font état d'une sortie de 375 millions de dollars.

Selon les analystes, ces sorties sont en grande partie liées à la vente par les investisseurs étrangers des actions de la HDFC Bank à la suite de résultats décevants.

Avant cette série de sorties, les flux étrangers en janvier étaient largement positifs.

La roupie, comme les autres monnaies asiatiques, devra également faire face à un dollar qui est actuellement soutenu par les doutes concernant la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine au cours de ce trimestre.

On ne s'attendait pas à ce que la Fed envisage une réduction lors de sa réunion de la semaine prochaine. Mais les investisseurs ne sont pas non plus très sûrs d'une réduction en mars, les chances d'une telle décision ayant diminué ces derniers jours à la suite de données américaines solides et de la réticence des responsables de la Fed.

Il y a une "incertitude croissante" sur la question de savoir si la Fed réduira ses taux dès le mois de mars, a déclaré ANZ dans une note.

Les devises asiatiques étaient en baisse de 0,1 % à 0,6 % sur la journée.

L'attention se porte désormais sur la première estimation du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre, jeudi, et sur l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) relatif à l'inflation, vendredi.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,25 ; prime à terme onshore à un mois à 8,5 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 103,54

** Brent en hausse de 0,1% à 79,7 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,1250%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 427,5 millions de dollars d'actions indiennes les 19 et 20 janvier.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 70,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 19 janvier (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).