La roupie indienne devrait s'affaiblir mercredi dans le sillage de la baisse des devises asiatiques suite aux faibles données sur la Chine et avant les minutes de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine, attendues plus tard dans la journée.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,04-82,06 pour le dollar américain par rapport à 82,02 lors de la session précédente.

Le dollar "se portant bien" et "sur la base de ce que nous avons vu" au cours des deux dernières sessions, l'USD/INR devrait se maintenir au-dessus de 82 et marcher "un peu plus haut", a déclaré un cambiste.

L'achat de dollars par les banques du secteur public au cours des deux derniers jours, que les acteurs du marché considèrent comme probable pour la Reserve Bank of India et les compagnies pétrolières, a aidé l'USD/INR à se redresser d'un plus bas de deux mois de 81,75.

L'USD/INR est prêt pour une "nouvelle course" à la résistance de 82,20, a ajouté le trader.

Les devises asiatiques ont baissé mercredi après que des données aient révélé que l'activité des services en Chine a reculé en juin. L'indice Caixin des directeurs d'achat de services (PMI) est tombé à son plus bas niveau depuis janvier.

Le yuan chinois offshore a chuté à 7,2450 pour un dollar. Les autres devises asiatiques ont baissé de 0,1 % à 0,4, tandis que l'indice du dollar a progressé.

Les minutes de la réunion de juin de la Fed sont attendues pendant les heures d'ouverture des marchés américains - la banque centrale américaine avait opté pour une pause en juin après une série de hausses de taux.

Il semble probable que la Fed reprenne ses hausses de taux lors de la réunion de juillet, les contrats à terme évaluant à plus de 80 % les chances d'une augmentation de 25 points de base.

"Compte tenu des prévisions plus élevées concernant les taux d'intérêt terminaux lors de la réunion précédente, les prochaines minutes devraient apporter plus de clarté sur les opinions relatives à ces orientations", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG Asia.

"Cela dit, les minutes pourraient être perçues comme étant quelque peu dépassées.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE se sont établis à 82,0750 mardi ** Prime à terme de juillet USD/INR à 6,5 paise ** Indice du dollar en hausse à 103,14 ** Contrats à terme sur le pétrole Brent en baisse de 0,6% à 75,8 dollars le baril.6 % à 75,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,84 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 300,1 millions de dollars d'actions indiennes le 3 juillet ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 53,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 3 juillet