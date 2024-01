La roupie indienne s'est légèrement affaiblie mercredi, suivant la baisse de ses pairs asiatiques, alors que les paris de réduction des taux aux États-Unis et le sentiment de risque ont aidé le dollar à atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

La roupie était à 83,1050 contre le dollar américain à 10:25 a.m. IST, en baisse de 0,04%, par rapport à sa clôture précédente à 83,07.

L'indice du dollar était à 103,42, proche de son plus haut niveau depuis le 13 décembre, après avoir augmenté de 0,67% mardi. Les devises asiatiques étaient principalement en baisse de 0,2% à 1%.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi qu'alors que les États-Unis sont "à distance de frappe" de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed, la banque centrale ne devrait pas se précipiter pour réduire ses taux d'intérêt de référence.

"Le pire serait que tout s'inverse alors que nous avons déjà commencé à réduire les taux d'intérêt. Nous voulons vraiment voir des preuves que ces progrès ... dans les données réelles et les données sur l'inflation se poursuivent", a déclaré M. Waller.

Ces commentaires ont contribué à faire grimper les rendements obligataires américains et à réduire les attentes d'une réduction agressive des taux d'intérêt de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs évaluent actuellement à 65 % la probabilité d'une réduction des taux en mars, contre 81 % environ le 12 janvier.

"Une correction menée par des fondamentaux mondiaux légèrement affaiblis pourrait entraîner une nouvelle dépréciation de la roupie", a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Entre-temps, les primes à terme de la roupie ont légèrement baissé, le rendement implicite à un an reculant à 1,87 %, en dessous de son plus haut niveau de plus de sept mois de 1,93 % atteint lundi.

La roupie devrait réussir à se maintenir après la chute initiale et il est peu probable qu'elle tombe en dessous de 83,20 mercredi, a déclaré un cambiste d'une banque d'État. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Sohini Goswami)