La roupie indienne devrait ouvrir à plat vendredi et rester dans une fourchette étroite, coincée entre la croissance trimestrielle de décembre de la nation asiatique, qui a dépassé les attentes, et la hausse de l'indice du dollar.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira avec peu de changement par rapport à 82,9125 lors de la session précédente. La monnaie nationale s'est maintenue dans une fourchette de moins de dix paisa cette semaine en raison de l'achat probable de dollars par la banque centrale, d'une part, et des entrées d'argent, d'autre part. La fourchette de la roupie cette semaine "a probablement été plus serrée, si cela était possible", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Bien que l'on puisse parler du PIB indien et des chiffres de l'inflation américaine, ils n'ont guère d'importance du point de vue de la roupie, a déclaré le cambiste.

L'économie indienne a connu sa croissance la plus rapide en un an et demi au cours du trimestre de décembre, dépassant les attentes et soutenant l'opinion de plusieurs acteurs du marché selon laquelle les perspectives à moyen terme de la roupie sont positives.

Dans le même temps, l'indice du dollar a augmenté jeudi après une séance agitée. La mesure de l'inflation privilégiée par la Fed a soutenu les paris selon lesquels la banque centrale américaine ne réduira pas ses taux lors de sa réunion de mars ou de mai.

L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) a augmenté de 0,3 % le mois dernier, conformément aux attentes. L'indice de base des PCE a augmenté de 0,4 %.

Ces données font suite à l'impression plus élevée que prévu des données sur l'inflation des consommateurs américains en janvier.

"Étant donné la performance récente des données américaines, nous craignons une nouvelle surprise à la hausse", a déclaré la banque ING dans une note.

Alors que le chiffre de jeudi "est en soi trop chaud" pour que la Fed envisage une réduction imminente des taux, "nous devons reconnaître que pendant six des huit derniers mois, nous avons été en dessous du taux de 0,17 % en glissement mensuel que nous devons constamment atteindre pour ramener l'inflation annuelle à 2 % au fil du temps", a déclaré la banque ING.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 82,99

** Indice du dollar à 103,90 ** Contrats à terme sur le pétrole brut à 83,62 $ ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,28 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu 168 millions de dollars d'actions indiennes le 28 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 102 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 février (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema).