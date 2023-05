La roupie indienne devrait s'ouvrir avec peu de changement dans le sillage d'une nouvelle hausse des rendements américains et d'un climat de risque positif en raison de l'optimisme quant à un accord sur le plafond de la dette américaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à peu près au même niveau de 82,38 lors de la session précédente. La monnaie locale a baissé mercredi à 82,4425, son niveau le plus bas depuis plus de six semaines.

Au niveau actuel, les risques d'un mouvement dans l'une ou l'autre direction sont presque égaux, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

"Du côté supérieur (de l'USD/INR), vous avez les attentes de la RBI (Reserve Bank of India) et du côté inférieur, vous avez les rendements américains, le Dollar Index et l'élan de soutien", a-t-il déclaré

Les négociations sur le plafond de la dette semblent aller dans la bonne direction, le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy s'étant engagés à éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

Les actions américaines ont progressé de plus de 1 % au cours de la nuit, le Dollar Index a augmenté et les rendements américains ont progressé. Le rendement à 2 ans a atteint 4,18 % et est maintenant 35 points de base plus élevé que les plus bas atteints après les données sur l'inflation américaine d'avril.

Les données sur le logement publiées mercredi ont plaidé en faveur d'une hausse des rendements américains. Les mises en chantier d'avril ont augmenté de 2,2 % en glissement mensuel, alors que les prévisions tablaient sur une baisse.

"À 1,40 million, le niveau annualisé des mises en chantier se situe au centre de sa fourchette de 1,34 à 1,4 million pour les sept derniers mois, ce qui implique un degré élevé de résilience dans le secteur de la construction", a déclaré ANZ dans une note à ses clients.

Les actions asiatiques ont suivi leurs homologues américaines à la hausse, tandis que les devises ont été mixtes. Le yuan chinois offshore a baissé à 7,0152 pour un dollar.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 82,48 ; prime à terme à un mois onshore à 9,5 paisa ** Les contrats à terme de mai USD/INR NSE se sont réglés en mai à 82,41 ** Prime à terme USD/INR à 3,25 paisa ** Dollar Index à 102.82 ** Brent en baisse de 0,3 % à 76,7 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,56 % ** SGX Nifty à échéance la plus proche en hausse de 0,3 % à 18 285 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 208,6 millions de dollars d'actions indiennes en mai. 18

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 141,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 18 mai. 18 (Rapport de Nimesh Vora ; édition par Eileen Soreng)