La roupie indienne devrait ouvrir en hausse mercredi après que les données sur l'inflation américaine aient réaffirmé l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale maintiendra probablement ses taux d'intérêt inchangés en juin.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,22-82,24 pour le dollar américain, comparé à 82,3675 lors de la session précédente.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a montré une augmentation annuelle de 4 % en mai, ralentissant par rapport aux 4,9 % d'avril.

Les données du début du mois ont proposé une image mitigée du marché du travail américain, tandis que certains responsables de la Fed ont appelé à une pause. Après les données de l'IPC, les chances d'une hausse des taux de la Fed en juin sont tombées à 8 %, contre 25 % mardi.

Le Dollar Index est resté proche d'un plus bas de plus de trois semaines atteint mardi, tandis que le rendement américain à deux ans a légèrement baissé en Asie après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 10 mars.

"Nous pensons qu'il s'agira d'une pause hawkish, la Fed soulignant que le cycle de hausse n'est peut-être pas terminé. La transformation de la pause en saut dépendra des données à venir", ont déclaré les analystes de DBS dans une note.

Le sentiment de risque est resté fort, le S&P 500 et le Nasdaq ayant atteint leurs plus hauts niveaux en 14 mois mardi.

Parallèlement, le yuan chinois offshore est resté sous pression face au dollar après avoir baissé mardi à un nouveau plus bas depuis novembre.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 82,35 ; prime à terme à un mois onshore à 7,5 paisa ** Contrat à terme de juin USD/INR NSE réglé lundi à 82,4150 ** Prime à terme de juin USD/INR à 2,8 paisa ** Dollar Index en baisse à 103.23 ** Brent en baisse de 0,3% à 74 dollars le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,81% ** SGX Nifty à plus court terme en hausse de 0,2% à 18 828 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 72,1 millions de dollars d'actions indiennes le 12 juin.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 28,5 millions de dollars le 12 juin (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)