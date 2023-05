La roupie indienne devrait ouvrir à peu près inchangée ce vendredi en raison de la probabilité croissante d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain et de l'incapacité de l'USD/INR à dépasser 82,80, selon les traders.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à peine modifiée par rapport au niveau de la session précédente de 82,74 pour un dollar américain.

La paire USD/INR a, au cours des dernières sessions, lutté à plusieurs reprises pour dépasser de manière convaincante le niveau de 82,80-82,90 malgré la reprise du dollar par rapport à ses principaux pairs et aux devises asiatiques.

Les attentes selon lesquelles la Reserve Bank of India ne permettra pas à la roupie de s'affaiblir au-delà de 83, ainsi que les investissements et les entrées de portefeuille, ont permis à la roupie de rester dans une large fourchette dans le sillage de l'amélioration du dollar. Le Dollar Index a grimpé à 104,30, son plus haut niveau depuis la mi-mars.

Alors que l'USD/INR est assis sur le côté supérieur de la fourchette, il semble qu'"il y a à peine 10%-15% de probabilité que la paire franchisse la zone de 82,80 à 83,25", a déclaré Amit Pabari, directeur général de CR Forex.

Les chances d'une augmentation des taux de la Fed lors de la réunion de juin ont grimpé à plus de 40 % et le rendement américain à deux ans a grimpé en flèche en raison de nouveaux signes indiquant que l'économie américaine se maintient bien.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté moins que prévu, tandis que la deuxième estimation du PIB américain a révélé que l'économie a augmenté à un taux annualisé de 1,3 % au premier trimestre, contre des attentes de 1,1 %.

Par ailleurs, en ce qui concerne le plafond de la dette américaine, le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, sont sur le point de parvenir à un accord, a déclaré un responsable américain à l'agence Reuters.

Vendredi, l'attention se portera sur les données de base de l'indice américain des prix à la consommation (PCE) d'avril, qui aideront les investisseurs à évaluer les perspectives d'inflation. Les économistes s'attendent à une augmentation de 0,3 % en glissement mensuel.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme de la roupie non livrable à un mois à 82,8 ; prime à terme onshore à un mois à 9 paise.

** Les contrats à terme USD/INR NSE mai se sont établis jeudi à 82,75

** Dollar Index à 104,14

** Brent en baisse de 0,4% à 75,9 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,82%.

** Les contrats à terme SGX Nifty du mois le plus proche sont en baisse de 0,3 % à 18 419

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 181,1 millions de dollars d'actions indiennes en mai. 24

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 34,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 24 mai. 24 (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Sonia Cheema)