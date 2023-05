La roupie indienne devrait s'apprécier mardi, aidée par le recul du Dollar Index et un déficit commercial plus faible que prévu.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,25 pour le dollar américain par rapport à 82,2950 lors de la session précédente.

Le mouvement de hausse du dollar "faisant une pause", la roupie devrait connaître "une meilleure session ou au moins ne pas chuter davantage", a déclaré un négociant au comptant. Pour l'USD/INR, 82,40 semble être le prochain niveau à surveiller à la hausse, a-t-il ajouté.

Le Dollar Index était en baisse près de 102,40, après avoir atteint un plus haut de plus d'un mois de 102,75 lundi. L'impasse entre les démocrates et les républicains sur le relèvement du plafond de la dette ainsi que la faiblesse des données américaines ont atténué la demande pour le dollar.

Alors que le président américain Joe Biden s'est dit confiant qu'un accord pourrait être conclu en temps utile, le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy a déclaré que les deux parties étaient encore très éloignées l'une de l'autre. Le secrétaire américain au Trésor a réaffirmé lundi que les États-Unis pourraient dépasser le plafond de la dette d'ici le 1er juin.

Les pourparlers en vue d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine s'intensifient, car la date à laquelle les États-Unis ne pourront plus faire face à toutes leurs obligations de dépenses si un accord n'est pas trouvé approche rapidement, a déclaré ANZ dans une note.

Une enquête locale américaine a montré un effondrement de l'activité manufacturière. L'indice manufacturier Empire State a chuté de 42,6 points à -31,8 en mai. Une valeur inférieure à zéro indique une contraction mensuelle.

Parallèlement, le déficit du commerce de marchandises de l'Inde a baissé en avril à 15,2 milliards de dollars, contre 19,7 milliards de dollars le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre de 19,5 milliards de dollars.

Le déficit des marchandises et des services est tombé à 1,38 milliard de dollars, soit le niveau le plus bas depuis 21 mois.

Les données réaffirment "fondamentalement" que la position extérieure de l'Inde est "très gérable", a déclaré le négociant au comptant.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 82,36 ; prime à terme à un mois onshore à 11 paisa ** Les contrats à terme USD/INR NSE mai ont été réglés lundi à 82,3150.

** Prime à terme USD/INR mai à 4,5 paisa ** Baisse du Dollar Index à 102,40 ** Hausse de 0,6% du Brent à 75,7 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,49% ** Hausse de 0,3% du SGX Nifty à 18 458 ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 193,2 millions de dollars d'actions indiennes le 14 mai ** Hausse de 0,3% du taux de change de l'euro par rapport au dollar américain

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 140,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 14 mai (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Eileen Soreng)