La roupie indienne devrait être à la peine jeudi dans un contexte de hausse des rendements du Trésor américain et de pertes sur les devises et les actions asiatiques avant la publication du PIB américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère baisse et sera presque stable par rapport au dollar américain, contre 83,3225 lors de la session précédente.

La roupie, qui a chuté à son plus bas niveau historique de 83,5750 vendredi, s'est globalement bien comportée. L'apaisement de la crise Iran-Israël et les entrées de capitaux ont aidé la monnaie locale à se redresser.

"Je pense que 83,25-83,55 est maintenant la fourchette (pour l'USD/INR)", a déclaré un cambiste d'une banque. "Vous avez deux points importants de données américaines à venir et ensuite la réunion de la Fed la semaine prochaine. À l'approche de cette réunion, il est difficile pour moi de savoir où se situe l'équilibre des risques."

La réunion de la Réserve fédérale se tiendra du 30 avril au 1er mai. Avant cela, le PIB américain du premier trimestre sera publié plus tard dans la journée de jeudi et les données de base de l'indice des prix à la consommation (PCE) de mars seront publiées vendredi.

La résistance de la croissance américaine et l'augmentation de l'inflation sont les raisons pour lesquelles plusieurs responsables de la Fed ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de faire preuve de patience en ce qui concerne les réductions de taux. Les investisseurs tablent désormais sur moins de deux baisses de taux cette année.

HSBC s'attend à ce que la Fed maintienne son taux directeur inchangé en mai et indique que les données relatives à la croissance économique et à l'inflation de base au cours des prochains mois auront probablement un impact sur la politique monétaire en juin et au-delà.

Les devises asiatiques étaient en baisse de 0,1 % à 0,6 % et les actions ont chuté en même temps que les contrats à terme sur les actions américaines. Les monnaies asiatiques se sont effondrées depuis le début de l'année, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Fed.

Le won coréen, le baht thaïlandais et le dollar taïwanais ont perdu entre 6 et 7 % cette année.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,42 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paise ** Indice du dollar à 105,76 ** Brent en hausse de 0,1% à 88,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,66% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu un montant net de 414,8 millions de dollars d'actions indiennes le 23 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 224,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 23 avril (rapport de Nimesh Vora ; édition de Mrigank Dhaniwala).