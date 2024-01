La roupie indienne a légèrement augmenté lundi, visant un début d'année positif, aidé par les ventes de dollars des exportateurs et des banques étrangères.

La roupie était à 83,1725 contre le dollar américain à 10:15 a.m. IST, comparé à sa clôture de 83,2075 dans la session précédente.

La roupie a oscillé entre 83,2350 et 83,1550 au début des échanges. La plupart des marchés mondiaux sont fermés pour les vacances du Nouvel An.

L'indice du dollar a rompu une série de gains de deux ans pour terminer en baisse d'environ 2% en 2023, alors que les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt américains ont fait pression sur le billet vert.

D'autre part, si la roupie a chuté pour la sixième année consécutive en 2023, il s'agit de sa plus faible baisse depuis au moins 20 ans, l'intervention persistante de la Reserve Bank of India ayant ramené la volatilité à des niveaux inférieurs à ceux de la décennie précédente.

Lundi, les premiers gains de la roupie ont été favorisés par les ventes de dollars par les banques étrangères et les exportateurs, a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

L'afflux important d'argent étranger devrait permettre à la roupie d'être bien soutenue à court terme, mais il sera essentiel de voir dans quelle mesure la RBI acceptera d'augmenter ses taux, a ajouté le trader.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions et des parts indiennes pour une valeur de 28,7 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, selon les données de la NSDL.

Alors que les "fondamentaux de la roupie sont solides", il sera intéressant d'observer comment l'unité locale se comporte en cas d'appréciation potentielle au-dessus de la barre des 83, a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Les investisseurs attendent les données économiques américaines prévues plus tard dans la semaine, y compris les données très surveillées sur les emplois non agricoles et le chômage prévues vendredi.

Les données devraient montrer que le taux de chômage américain a augmenté à 3,8 % en décembre, contre 3,7 % en novembre, selon un sondage Reuters. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Savio D'Souza)