La roupie indienne a peu changé vendredi, et est en passe de connaître sa plus petite variation annuelle en pourcentage depuis 20 ans, grâce aux interventions soutenues de la Reserve Bank of India sur le marché des changes.

La roupie était à 83,1550 contre le dollar américain à 10h30 IST, comparé à sa précédente clôture à 83,1650.

La roupie est en baisse d'environ 0,4 % d'une année sur l'autre, la plus faible variation en pourcentage depuis au moins 20 ans.

Une hausse des devises asiatiques a aidé la roupie à gagner du terrain vendredi, sur fond d'attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt américains.

L'indice du dollar est resté stable, proche de 101,2, après s'être légèrement redressé à partir d'un plus bas de cinq mois, mais il a baissé d'environ 2 % en décembre jusqu'à présent, prolongeant sa baisse de 3 % en novembre.

Bien que l'unité locale ait atteint un niveau record de 83,42 en 2023, sa dépréciation a été nettement moins forte que la chute d'environ 10 % enregistrée l'année dernière.

La roupie est restée largement stable face à la volatilité des indices mondiaux et aux interventions de la RBI sur les marchés au comptant, à terme, à terme non livrable et à terme, ont déclaré les traders.

La roupie devrait rester dans sa "zone dominante" vendredi, coincée entre la demande en dollars des importateurs en fin de mois et des indices asiatiques largement positifs, a déclaré un cambiste d'une banque étrangère.

La rigidité de la roupie a également entravé les gains liés à la faiblesse du dollar et à une forte augmentation des flux vers les marchés indiens vers la fin de l'année.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions et des obligations indiennes pour une valeur de 27,8 milliards de dollars sur 2023, dont environ 9,3 milliards de dollars pour le seul mois de décembre, selon les données de la NSDL.

"La roupie s'est déplacée dans un contexte de faibles échanges pendant les vacances et devrait se situer dans une fourchette de 83,05 à 83,30 (vendredi)", a déclaré Anil Kumar Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Varun H K)