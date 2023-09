La roupie indienne s'est affaiblie mardi, suivant les pairs asiatiques, alors que les rendements élevés du Trésor américain ont également pesé sur l'unité locale, qui s'est approchée des niveaux de soutien clés.

La roupie était à 83,2250 contre le dollar américain à 10:55 a.m. IST, comparé à 83,1450 dans la session précédente.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,56 % au cours des heures asiatiques, son niveau le plus élevé depuis octobre 2007. L'indice du dollar a frôlé son plus haut niveau depuis novembre 2022 et a été coté pour la dernière fois à 106,05.

"En regardant l'indice du dollar, la roupie aurait dépassé 83,30", a déclaré un cambiste d'une banque d'État. Le plus bas niveau historique de la roupie, 83,29, a été atteint en octobre 2022.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté à la suite des commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale et alors que les marchés digèrent la trajectoire des taux plus élevés et plus longs de la banque centrale.

Le désir de vendre ou d'acheter des dollars à ce prix est limité, a déclaré un second cambiste d'une banque d'État.

Les inquiétudes concernant une intervention de la Reserve Bank of India pourraient également tenir certains participants à l'écart, a-t-il ajouté.

Les autres devises asiatiques de la roupie étaient pour la plupart en baisse, le won coréen étant en tête des pertes avec un recul de près de 1 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse à 92,89 dollars en raison des inquiétudes concernant la demande de carburant qui pourrait être freinée par les principales banques centrales qui maintiennent les taux d'intérêt à un niveau élevé.

"Les positions spéculatives longues (sur l'USD/INR) sont sèches autour de cette zone", a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez SMC Global Securities, faisant référence à l'appétit limité pour faire baisser la roupie.

Les sorties de capitaux liées aux actions ont également exercé une pression sur la roupie en septembre, les investisseurs étrangers ayant vendu des actions pour une valeur de 1,3 milliard de dollars jusqu'à présent et étant sur le point de mettre fin à une série d'achats de six mois. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction d'Eileen Soreng)