La roupie indienne s'est légèrement affaiblie mercredi, sous la pression d'une baisse des pairs asiatiques, tandis que le taux de swap au jour le jour dollar-roupie s'est amélioré, entraînant également une hausse des primes à terme.

La roupie était à 83,3225 contre le dollar américain à 10:25 a.m. IST, comparé à sa précédente clôture à 83,28.

L'indice du dollar a augmenté jusqu'à 104,4, tandis que les devises asiatiques ont baissé, en raison de la faiblesse du yuan chinois et du yen japonais, qui ont baissé d'environ 0,1 % chacun.

Le taux de swap dollar-rupee au jour le jour a augmenté à 0,26 paisa après avoir oscillé autour ou en dessous des niveaux de 0,10/0,12 paisa pour la plupart des sessions de négociation depuis le 19 mars.

L'amélioration du taux de swap au jour le jour a également contribué à augmenter les primes à court et à long terme, a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

Le taux implicite à un an était en hausse de 5 points de base (pb) à 1,61% et s'éloignait de son niveau le plus bas en quatre mois atteint mardi.

"Les intérêts payants semblent avoir repris depuis la fin de la séance d'hier", a déclaré le négociant, ajoutant que les primes à terme ont fait l'objet de bonnes offres dans les premiers échanges.

Pendant ce temps, les données publiées mardi ont donné une image mitigée de l'économie américaine, avec des commandes de biens durables augmentant plus que prévu en février, tandis que la confiance des consommateurs pour le mois de mars s'est avérée inférieure aux attentes.

Si les rendements obligataires américains ont d'abord augmenté à la lumière de ces données, ils ont fini par baisser à la suite d'une forte demande lors d'une vente aux enchères d'obligations à cinq ans.

La roupie devrait connaître une "action latérale" entre 83,20 et 83,40 au cours de la session, la Reserve Bank of India devant empêcher la monnaie d'atteindre des niveaux historiquement bas, a déclaré la société de conseil en devises IFA Global dans une note.

La roupie est tombée à son plus bas niveau historique de 83,43 la semaine dernière, mais s'est redressée depuis. (Reportage de Jaspreet Kalra ; rédaction de Sohini Goswami)