La roupie indienne s'est légèrement affaiblie jeudi, sous la pression d'une baisse de ses pairs asiatiques et d'un sentiment de risque tiède.

La roupie était à 83,3050 contre le dollar américain à 10h25, plus faible de 0,04% par rapport à sa clôture à 83,2750 dans la session précédente.

L'indice du dollar a atteint 102,45 et a augmenté de 1 % en janvier jusqu'à présent, après avoir enregistré des baisses mensuelles consécutives en novembre et en décembre.

La modération des paris sur d'éventuelles baisses de taux aux États-Unis a soutenu la reprise du dollar. Les investisseurs estiment à 27 % les chances que la Réserve fédérale maintienne ses taux lors de sa réunion de mars, contre moins de 10 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed a montré que les responsables politiques étaient satisfaits des progrès accomplis dans la maîtrise de l'inflation, mais qu'ils n'avaient guère d'informations sur la date à laquelle les réductions pourraient effectivement commencer.

En attendant, les traders estiment que la roupie ne devrait pas sortir de sa fourchette étroite, compte tenu de l'approche pratique de la banque centrale sur le marché des devises.

"C'est un seul grand acteur qui dirige le marché. Maintenant, si les flux entrants arrivent, ils viendront acheter (des dollars)... si les flux sortants arrivent, ils viendront vendre", a déclaré un cambiste senior d'une banque étrangère, faisant référence aux interventions bilatérales de la Reserve Bank of India.

Les entrées mensuelles de portefeuille en Inde ont atteint un niveau record de 10,1 milliards de dollars en décembre, mais la roupie n'a terminé le mois que légèrement plus forte.

"Les fondamentaux de la roupie indiquent une certaine résistance", a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex. "Dans l'ensemble, la fourchette 83,30-40 est une forte résistance pour la paire.

Les devises asiatiques étaient principalement en baisse ce jeudi, le baht thaïlandais menant les pertes, en baisse de 0,3%.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur les demandes initiales de chômage aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée, suivies par les données sur les emplois non agricoles et le chômage, très surveillées, vendredi. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)