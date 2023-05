La roupie indienne a légèrement baissé vendredi en raison d'un faible appétit pour le risque, mais les traders ont estimé qu'il était peu probable qu'elle subisse d'autres pertes par rapport aux niveaux actuels.

La roupie était à 82,1350 pour un dollar américain à 10:35 IST contre 82,09 lors de la session précédente. La monnaie locale était tombée à 82,1425 dans les premiers échanges.

Il semble qu'il y ait un intérêt de vente "adéquat" lorsque la paire USD/INR est portée au-dessus de 82 en raison des mouvements généraux du dollar, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Et avec une résistance attendue entre 82,20 et 82,30, il est difficile de le voir (USD/INR) beaucoup plus haut à partir d'ici.

Anil Bhansali, responsable de la trésorerie chez Finrex Treasury Advisors, a conseillé aux exportateurs de profiter du mouvement actuel et de vendre des dollars en cas de hausse.

Les monnaies asiatiques ont lutté dans le sillage des pertes subies par la plupart des indices boursiers. Les inquiétudes renouvelées concernant les banques régionales américaines ont eu un impact sur la prise de risque et ont augmenté la demande pour le dollar, valeur refuge.

Les actions d'un créancier régional américain, PacWest Bancorp, ont plongé après qu'il ait déclaré que ses dépôts avaient chuté de 9,5 % la semaine dernière et qu'il avait déposé plus de garanties auprès de la Fed pour augmenter les liquidités.

L'indice du Dollar Index a connu jeudi sa plus forte hausse en deux mois. L'indice S&P 500 a baissé.

Les inquiétudes concernant l'économie américaine ont été considérées comme une raison supplémentaire de la baisse des actions et de la demande de valeurs refuges. Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis un an et demi, signe que le marché de l'emploi se refroidit.