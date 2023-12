La roupie indienne a enregistré sa plus forte perte hebdomadaire depuis plus de deux mois, même si elle a clôturé en hausse vendredi, suivant la progression de ses homologues asiatiques et aidée par les ventes de dollars des grandes banques étrangères.

La roupie a terminé à 83,14 contre le dollar américain, par rapport à sa clôture précédente à 83,2775.

Les gains de la roupie vendredi ont été favorisés par les ventes de dollars de deux grandes banques étrangères, probablement pour le compte de clients dépositaires, a déclaré un agent de change d'une banque privée.

Pour la semaine, cependant, la monnaie a baissé de 0,16%, sa pire semaine depuis le 6 octobre, bien que l'indice du dollar semble être sur la voie d'une perte hebdomadaire, sous la pression des attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les investisseurs estiment actuellement à un peu plus de 80 % la probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt en mars, selon l'outil

CME FedWatch

.

Des données plus faibles que prévu sur le PIB américain du troisième trimestre et un regain d'appétit pour le risque ont également pesé sur le billet vert.

Selon les économistes interrogés par Reuters, la première économie mondiale a enregistré une croissance de 4,9 % au cours du trimestre, alors que les attentes étaient de 5,2 %.

L'indice du dollar est tombé à son niveau le plus bas depuis plus de quatre mois en Asie et a peu varié en dernier lieu à 101,75. Les monnaies asiatiques ont été pour la plupart plus fortes, le ringgit malaisien étant en tête des gains, avec une hausse de 0,5 %.

La roupie ne devrait pas connaître de mouvements brusques et devrait rester dans une fourchette comprise entre 83,05 et 83,35 à court terme, a déclaré Gaurang Somaiya, un analyste de change et de taux chez Motilal Oswal Financial Services.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur l'inflation des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, la jauge d'inflation préférée de la Fed, attendue plus tard dans la journée.

Selon un sondage Reuters, les données devraient montrer que l'inflation de base des dépenses de consommation en glissement mensuel est restée stable à 0,2 % en novembre. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Varun H K)