La roupie indienne a terminé en légère baisse mercredi, plombée par la faiblesse de ses pairs asiatiques, même si les ventes de dollars des banques publiques ont permis d'atténuer la pression.

La roupie a terminé à 82,9225 contre le dollar américain, légèrement plus faible par rapport à sa clôture à 82,8975 dans la session précédente.

L'indice du dollar a augmenté de 0,3 % pour atteindre 104,2, tandis que les devises asiatiques se sont affaiblies, le baht thaïlandais et le peso philippin perdant 0,5 % chacun.

La roupie a été contenue dans une bande étroite pendant la majeure partie de la session du jour, mais l'unité locale a glissé vers la fin de la session dans un contexte de hausse de l'indice du dollar, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

A court terme, la roupie devrait se consolider dans sa fourchette actuelle entre 82,80 et 83,15, a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche en devises chez HDFC Securities.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-roupie ont baissé avec le rendement implicite à un an qui a chuté de 3 points de base à 1,64%, son niveau le plus bas depuis plus de deux mois et demi.

Le rendement implicite à un an a baissé de 22 points de base en février jusqu'à présent, sous la pression de la réduction des attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale et de l'amélioration des conditions de liquidité de la roupie, ont déclaré les traders.

Le recul des prévisions de baisse de taux a également stimulé les rendements des obligations américaines, les rendements du Trésor à 10 ans et à 2 ans ayant augmenté de 33 points de base et de 46 points de base, respectivement, en février jusqu'à présent.

Les investisseurs attendent maintenant la publication des données révisées du PIB américain pour le trimestre octobre-décembre et les remarques des responsables de la Fed, prévues plus tard dans la journée, qui pourraient donner des indications sur la façon dont les décideurs politiques envisagent la trajectoire future des taux d'intérêt.

Les investisseurs évaluent actuellement à 63 % la probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de juin de la Fed, contre 73 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. (Reportage de Jaspreet Kalra ; rédaction de Sohini Goswami)