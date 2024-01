La roupie indienne a clôturé avec peu de changement après une négociation mitigée lundi, en raison de l'absence de nouveaux déclencheurs en début d'année.

La roupie a terminé à 83,2375 contre le dollar américain, légèrement en baisse par rapport à sa clôture à 83,2075 lors de la session précédente.

La plupart des marchés mondiaux étaient fermés lundi en raison des vacances du Nouvel An.

Alors que la roupie a enregistré quelques gains au début de la session, l'achat de dollars par les banques publiques a pesé sur l'unité, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Les volumes de transactions étaient relativement faibles, a ajouté le négociant.

L'indice du dollar a enregistré sa deuxième perte mensuelle consécutive en décembre et a chuté d'environ 2 % sur fond d'attentes croissantes de la part de la Réserve fédérale d'assouplir les taux d'intérêt prochainement.

Pour l'année écoulée, l'indice du dollar a également chuté de 2 %, marquant sa première perte annuelle depuis 2020.

Les acteurs du marché estiment actuellement qu'il est très probable que la Réserve fédérale réduise ses taux lors de sa réunion de mars.

Bien que cela ait entraîné des gains dans la plupart des devises asiatiques, la roupie a été à la traîne en raison de la forte demande de dollars locaux et de l'absorption probable des flux entrants par la Reserve Bank of India, ont déclaré les traders.

A court terme, la roupie "semble être bloquée" dans sa fourchette actuelle avec des obstacles solides à 83 et 83,50, a déclaré Dilip Parmar, un analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Pendant ce temps, les indices boursiers indiens de référence Nifty 50 et Sensex ont atteint des records lors de la première session de 2024.

Les investisseurs attendent maintenant les principales données économiques américaines plus tard dans la semaine, y compris les données sur les emplois non agricoles et le chômage prévues vendredi.

Le taux de chômage américain devrait atteindre 3,8 % en décembre, contre 3,7 % en novembre, selon un sondage Reuters. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)