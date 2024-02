La roupie indienne est prête à progresser à l'ouverture mercredi, aidée par la vente de dollars dans les contrats à terme non livrables offshore.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 82,88-82,90 pour le dollar américain par rapport à 82,9625 lors de la session précédente.

Le NDF USD/INR à un mois a atteint un plus bas de 82,92 lors de la session de New York, impliquant un spot de 82,84. L'indice du dollar a chuté à près de 103,80.

Suite à la vente "raisonnable" du dollar, l'USD/INR "aura un suivi" de l'action du prix d'hier, a déclaré un cambiste d'une banque.

"La question est maintenant de savoir si le support de 82,80 est menacé.

La roupie a connu mardi sa meilleure journée en deux semaines, malgré une journée difficile pour ses homologues asiatiques.

La chute de l'indice du dollar en dessous de 104 s'est produite dans un contexte de légère baisse des rendements du Trésor américain. Les bons du Trésor américain ont suivi le Royaume-Uni et le Canada lors d'une journée où il n'y avait pas beaucoup de données économiques en provenance de la plus grande économie du monde.

Les investisseurs attendent le compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale, qui doit être publié pendant les heures d'ouverture des marchés américains.

Les minutes de la Fed "seront d'un intérêt particulier pour aider à évaluer la pensée des banques centrales sur la trajectoire de l'inflation et les progrès progressifs nécessaires pour un pivot politique", a déclaré ANZ dans une note.

À la suite des résultats de la réunion de janvier de la Fed et sur la base d'un rapport sur l'emploi américain optimiste et d'une inflation plus élevée que prévu, les investisseurs ont considérablement réduit leurs attentes quant au nombre de réductions de taux que la banque centrale effectuera cette année.

Les investisseurs tablent actuellement sur 90 points de base de réduction des taux cette année, contre plus de 150 points de base il y a un mois et demi.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 82,98 ; prime à terme onshore à un mois à 8 paisa ** Dollar index à 103,98 ** Brent crude futures à 82,54 $ ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,2750% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour un montant net de 21 millions de dollars le 19 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 23 millions de dollars de dette indienne le 16 février.