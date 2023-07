La roupie indienne a augmenté jeudi, aidée par la chute de la monnaie américaine à son plus bas niveau depuis plus d'un an, mais elle est restée en deçà de ses plus hauts niveaux d'ouverture en raison de la demande de dollars de la part des importateurs et des spéculateurs.

La roupie était à 82,04 pour un dollar à 10h30 IST, comparée à 82,2475 lors de la session précédente et à un plus haut de 81,9525 en une semaine lors des premiers échanges.

La monnaie est en passe d'enregistrer une quatrième journée consécutive de gains.

"Après avoir testé 82 à l'ouverture, la roupie a vu la demande habituelle en dollars de la part des compagnies pétrolières et les vendeurs à découvert (sur la paire USD/INR) se sont précipités pour se couvrir", a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

"Il est peu probable que la RBI (Reserve Bank of India) laisse la roupie s'apprécier fortement au-dessus de 81,80.

L'indice du dollar a baissé à 100,41, son plus bas niveau depuis avril 2022, dans les heures d'ouverture des marchés asiatiques, aidant les devises régionales telles que le won coréen et le ringgit malaisien à bondir de plus de 1 %, après que l'inflation américaine se soit ralentie à un rythme plus rapide que prévu en juin.

L'inflation de base est tombée à 4,8 % le mois dernier, son plus bas niveau depuis 20 mois, ce qui est "potentiellement encore plus encourageant qu'il n'y paraît", a déclaré Capital Economics dans une note.

La tendance à la baisse de l'inflation de base devrait s'accélérer au cours du second semestre de l'année.

Actuellement, les marchés ont intégré une hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue les 25 et 26 juillet, les contrats à terme montrant que les investisseurs ne s'attendent pas à d'autres augmentations.

Les attentes selon lesquelles le cycle de hausse des taux de la Fed touche à sa fin ont stimulé l'appétit pour le risque dans la région. Les actions asiatiques ont augmenté, tandis que le rendement américain à 10 ans a chuté de 12 points de base mercredi.

Les primes à terme sur la roupie dollar ont bondi à la suite de la baisse des rendements américains. Le rendement implicite à un an a atteint son plus haut niveau en deux semaines à 1,75 % plus tôt dans la session. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Savio D'Souza)