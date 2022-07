Récession ? Atterrissage en douceur ? Stagflation ? Les investisseurs évaluent la force de l'économie

La réponse à cette question risque d'avoir un impact direct sur les marchés. Selon les stratèges, un marasme économique associé à de faibles bénéfices des entreprises pourrait faire chuter le S&P 500 d'au moins 10 % supplémentaires, aggravant les pertes qui ont déjà fait chuter l'indice de référence de 18 % depuis le début de l'année.

À l'inverse, dans un scénario incluant de solides augmentations des bénéfices et une inflation modérée, les actions pourraient rebondir aux alentours de leur niveau du début de l'année, selon les objectifs de cours de certains analystes.

Pour l'instant, "les investisseurs anticipent que nous assistons à un ralentissement", a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef des marchés et de l'argent chez Ally. "La grande question est de savoir quelle sera l'ampleur de ce ralentissement".

L'argument en faveur d'un ralentissement économique imminent a pris un coup vendredi, après qu'un rapport du département du Travail ait montré que les employeurs ont embauché beaucoup plus de travailleurs que prévu en juin, donnant à la Fed des munitions pour délivrer une autre hausse des taux d'intérêt de 75 points de base ce mois-ci.

"Le rapport sur l'emploi de juin indique que l'économie n'est ni à l'aube d'une récession - et encore moins déjà dans une récession - ni en état de surchauffe", a déclaré Oxford Economics dans une obligation.

Il prédit une plus grande volatilité des marchés "dans un contexte de spéculation accrue sur ce que fera la Fed".

D'autres informations clés sur l'évolution de l'économie sont attendues dans le courant du mois, alors que les rapports sur les bénéfices du deuxième trimestre afflueront au cours des prochaines semaines et que les investisseurs analyseront de nouvelles données, notamment le rapport sur les prix à la consommation de juin, très surveillé, qui sera publié mercredi.

Bien que la Fed ait déclaré qu'elle était confiante de parvenir à un atterrissage en douceur en réduisant l'inflation sans bouleverser l'économie, certains investisseurs pensent que les fortes baisses d'actions de cette année suggèrent qu'un certain degré de ralentissement économique est déjà intégré dans les prix des actifs.

Le S&P 500, par exemple, a chuté de 23,6 % par rapport à son record de janvier de cette année, ce qui correspond à la baisse médiane de 24 % que l'indice a enregistrée lors des récessions précédentes, indiquant qu'"au moins une partie de l'environnement difficile se reflète dans les prix des actions", a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services, dans un rapport.

Les récessions sont officiellement appelées a posteriori, le National Bureau of Economic Research en déclarant une lorsqu'il y a eu une "baisse significative de l'activité économique qui est répartie dans toute l'économie et qui dure plus de quelques mois."

DES SCÉNARIOS CONTRADICTOIRES

Les prévisions varient quant à la façon dont l'économie peut devenir rocailleuse.

Selon une obligation décrivant divers scénarios économiques de UBS Global Wealth Management, le S&P 500 pourrait tomber à 3 300, soit 31 % de son sommet de janvier, si un effondrement économique entraîne une chute brutale des bénéfices des entreprises, ainsi que dans le cas de la "stagflation", qui implique généralement un cocktail d'inflation élevée persistante combinée à une croissance lente.

Les analystes de la banque accordent 30 % de chances au scénario de l'"effondrement", et évaluent à 20 % les chances de stagflation.

Un scénario d'"atterrissage en douceur" est toutefois leur résultat le plus probable, et inclurait que le S&P 500 termine l'année à 3 900 - à peu près là où il a clôturé vendredi.

Un tel scénario, auquel UBS a attribué une pondération de 40%, dépend de la conviction des investisseurs que l'inflation est sous contrôle et que les bénéfices peuvent rester résilients malgré le resserrement des conditions financières, ont-ils déclaré.

Dans une obligation récente soulignant la "probabilité croissante d'un environnement stagflationniste", les stratèges de BofA Global Research ont recommandé aux investisseurs de combiner les secteurs du marché boursier qui bénéficieraient de l'inflation, comme l'énergie, avec des secteurs défensifs comme les soins de santé.

Les stratèges du Wells Fargo Investment Institute, quant à eux, ont appelé en début de semaine à une "récession modérée aux États-Unis" et ont abaissé leur objectif de fin d'année pour le S&P 500 à une fourchette de 3 800 à 4 000.

Certains investisseurs ont une vision plus optimiste de l'économie et pensent que les actions pourraient progresser à partir des niveaux actuels.

Les stratèges de Citi ont pondéré un scénario d'"atterrissage en douceur" à 55 %, bien qu'ils aient également vu une probabilité de 40 % d'une récession légère et de 5 % d'une récession grave. Leur objectif pour le S&P en fin d'année est de 4 200.

John Stoltzfus, stratège en chef des investissements chez Oppenheimer Asset Management, a abaissé cette semaine son objectif de cours du S&P 500 à 4 800, contre 5 330 qu'il avait initié en décembre - le nouveau niveau étant encore 23 % au-dessus du niveau de clôture de l'indice vendredi.

Il s'attend à ce que la demande des consommateurs, les investissements des entreprises et les dépenses gouvernementales soutiennent la croissance.

"C'est une économie résiliente", a déclaré Stoltzfus.